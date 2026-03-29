Pasolini canta Pound | nel saggio di Pennisi il testamento salentino che unisce due grandi poeti scandalosi

Un saggio analizza il rapporto tra Pier Paolo Pasolini ed Ezra Pound, evidenziando le influenze letterarie e culturali tra i due poeti. L’autore si concentra sul legame tra il poeta salentino e il poeta statunitense, approfondendo le connessioni attraverso testi, idee e riferimenti presenti nell’opera di Pasolini. Il testo si propone di esplorare come Pound abbia lasciato un’impronta nel pensiero e nelle scelte artistiche del poeta italiano.

Cosa resta di Ezra Pound nell’opera e nel pensiero di Pier Paolo Pasolini? Che legame profondo unisce – andando oltre la vita e la morte – due figure tanto diverse, ma entrambe considerate scandalose agli occhi dei loro contemporanei? Queste sono alcune delle domande a cui prova a rispondere Pasolini canta Pound. Il testamento salentino (Algra Editore), il libro dell’architetto e saggista Isidoro Pennisi, che ricostruisce con rigore e poesia l’ultima giornata pubblica di Pasolini in Italia, il 21 ottobre 1975 tra Lecce e Calimera. Attraverso un affascinante intreccio di testimonianze, fotografie scomparse e memoria viva, l’autore ci conduce nel cuore di un’intesa che non è solo letteraria, ma profondamente culturale e politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Pasolini canta Pound”: nel saggio di Pennisi il testamento salentino che unisce due grandi poeti “scandalosi” Articoli correlati Tre giganti della poesia. Il ritorno di PPP. Pea, Pound e PasoliniDopo il grande successo della prima edizione, al Teatro del Giglio torna PPP, Ezra Pound, Pier Paolo Pasolini e Enrico Pea, tre giganti della poesia... Leggi anche: I luoghi che hanno ispirato i grandi poeti: 6 destinazioni nel mondo tra Leopardi, Neruda e Wordsworth Tutto quello che riguarda Pasolini canta Argomenti discussi: Pasolini canta Pound: nel saggio di Pennisi il testamento salentino che unisce due grandi poeti scandalosi. Patto. Pound incontra PasoliniVEDI I VIDEO Dall’intervista a Ezra Pound di Pier Paolo Pasolini (1967) , Un estratto più ampio, Patto di Pound letto e commentato da Pasolini, Pound dice With Usura , Biografia: Ezra Pound, il ... quotidiano.net Ezra Pound e il senso del sacro. Riflettori sul rapporto con PasoliniIl sacro nell’opera di uno tra i più grandi poeti del secolo scorso, ovvero Ezra Pound: ecco il tema della conferenza che si è tenuta ieri pomeriggio nell’Auditorium San Girolamo alla presenza di ... lanazione.it