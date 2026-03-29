Il 17 aprile, il locale Un Posto al Sole a Parma ospiterà una serata dedicata agli anni ’80 e ’90, combinando musica e cibo. L’evento prevede una cena al costo di 30 euro, con un menu che accompagna l’atmosfera nostalgica. La serata si rivolge a chi desidera rivivere le hit di quegli anni mentre assapora piatti ispirati a quel periodo.

Parma si prepara ad accogliere una serata di nostalgia musicale e gastronomica il 17 aprile al locale Un Posto al Sole. L’evento Dolce Vita 80’90 promette di unire cena a base di prodotti locali e un dj set curato da Fred & Robby, con un costo fisso di 30 euro per il menù completo. L’iniziativa, portata avanti dall’organizzazione Radio Mega Mix, punta a ricreare l’atmosfera delle serate degli anni passati attraverso una selezione di hit iconici. Il programma prevede un percorso gastronomico che inizia con antipasti a base di salumi e schiacciata, seguiti da primi piatti come i tortelli d’erba o la pizza, per chiudere con tiramisù e caffè inclusi nel prezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: cena e hit anni ’80-’90 a 30 euro

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