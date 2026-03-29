Parigi torna l'incubo terrorismo | sventato in extremis attentato contro sede della Bank of America

Tra venerdì sera e sabato mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo mentre tentava di far esplodere una bomba davanti a una sede bancaria. L'intervento degli agenti ha evitato che l'ordigno venisse azionato, impedendo così un possibile attacco. La polizia ha riferito di aver sequestrato l'arma e di aver condotto ulteriori indagini sul soggetto fermato.

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti di polizia hanno tratto in arresto un uomo che si preparava a far detonare una bomba. Il caso è ora affidato alla Procura Nazionale Antiterrorismo (PNAT). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sventato un attentato a Parigi contro la sede di Bank of America: indaga l’antiterrorismoLa polizia francese ha sventato un attentato alla sede centrale di Bank of America a Parigi e arrestato un uomo che stava per far esplodere un... Leggi anche: Parigi, sventato attentato alla sede di Bank of America: cosa è successo Altri aggiornamenti su Parigi torna l 8217 incubo terrorismo... Discussioni sull' argomento Ultimo tango a Parigi. La gauche vince. Ma annuncia un tramonto da incubo (di C. Martinetti); Il grande Medio Oriente tra tensioni e fratture; Generale Tricarico, missili iraniani hanno sorpreso tutti: Incubo escalation imprevista; Alvino: Siamo l'incubo di Inter, Milan, Juve e Roma! Napoli penalizzato con l'assenso di Gravina. Torna l’incubo terrorismo in Francia, uccisa coppia di poliziottiParigi (askanews) – Torna l’incubo terrorismo in Francia. Una coppia di poliziotti è stata uccisa con diverse coltellate a Yvelines, a ovest di Parigi, da uno sconosciuto che si è proclamato membro ... affaritaliani.it Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre etoiles del nuoto artistico! A Parigi, in Coppa del Mondo, sono seconde nel team tech! Meravigliose @FINOfficial_ x.com Secondo Newsguard, dopo il sostegno di Macron all’Ucraina, una rete di propaganda orchestrata da Mosca ha preso di mira Parigi, sfruttando deepfake, chatbot e social network. Ma la guerra dell’informazione è solo all’inizio - facebook.com facebook