Pari col Brescia ma la festa è in città

Dopo aver pareggiato contro la squadra avversaria, la società biancorossa si è spostata dallo stadio verso il centro cittadino a bordo di un pullman scoperto, circondata da numerosi tifosi che si sono radunati in Piazza dei Signori per festeggiare. La partita si è conclusa con un risultato di parità, ma l’evento ha visto un folto pubblico presente in strada.

Dopo aver diviso la posta con le Rondinelle, la società biancorossa lascia lo stadio e sopra ad un pullman scoperto raggiunge Piazza dei Signori in mezzo ad una strabocchevole cornice di tifosi. Il Lane dunque non ammaina bandiera nemmeno di fronte ad un avversario forte, che sta giocandosi la griglia dei playoff. Ma il risultato (1-1 con reti di Crispi e Rada) è la cosa meno importante rispetto alla prova di affetto che città, provincia e resto d’Italia hanno regalato a tutti. Era tanto tempo che non si vedeva Piazza dei Signori trasformarsi in una magica bombonera. Presenti anche molti “tifosi lontani” e tante curve amiche, da Pescara, a Reggio Emilia, da Cremona, a Udine, a Metz ecc. 🔗 Leggi su Today.it

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