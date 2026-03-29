Papa Leone celebra la Domenica della Palme in Piazza San Pietro

Papa Leone XIV ha presieduto la messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, con la partecipazione di decine di migliaia di fedeli presenti all’aperto. La celebrazione si è svolta questa mattina e ha coinvolto i partecipanti in un rito religioso tradizionale. La piazza era gremita e si è svolta senza incidenti.

Papa Leone XIV ha celebrato la Domenica della Palme davanti a decine di migliaia di fedeli accorsi in Piazza San Pietro, a Roma. Prevost ha quindi dato inizio alla sua prima Settimana Santa come Pontefice, che per molti ha richiamato alla mente gli ultimi giorni di sofferenza della vita di Papa Francesco. Questa giornata segna l’ingresso di Gesù a Gerusalemme nel periodo che precede la sua crocifissione e resurrezione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone celebra la Domenica della Palme in Piazza San Pietro Articoli correlati Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle PalmeE’ cominciata in piazza San Pietro la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Leggi anche: Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme: "Dio non ascolta chi fa guerra, nessuno usi il suo nome" WATCH: Pope Leo Leads Palm Sunday Mass in St. Peter’s Square | Vatican Ceremony 2026 | AK1Z Contenuti utili per approfondire Papa Leone Temi più discussi: Leone XIV a Monaco. Alberto al balcone col Papa: Ci sta a cuore la pace. La messa allo stadio, i saluti all'eliporto; Il Papa: mai nella Chiesa divisioni per classi sociali, tutti sono accolti perché figli di Dio; Il Papa dal Principato di Monaco: la ricchezza non sia trattenuta ma ridistribuita; Visita storica di Papa Leone XIV a Monaco, prima volta in quasi 500 anni. Domenica delle Palme, Angelus 29 marzo 2026, Papa Leone XIV: Deponete le armi, Cristo è Re della pacePapa Leone XIV alla Messa della Domenica della Palme fa un appello a deporre le armi perché Cristo è re della pace e rifiuta la guerra. lalucedimaria.it Domenica delle Palme, Papa Leone: «Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla»Il Pontefice in piazza San Pietro, con migliaia di fedeli, apre le celebrazioni della Settimana Santa prima di Pasqua ... roma.corriere.it Nella Domenica delle Palme, Papa Leone ha rivolto un accorato appello alla pace: “Deponete le armi! Siate fratelli!” Con queste parole si apre la Settimana Santa, tempo di riflessione, riconciliazione e speranza. In un mondo segnato da tensioni e guerre, il su - facebook.com facebook Papa Leone: “Questo è il nostro Dio. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: «Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grond x.com