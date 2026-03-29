Durante un’intervista, il padre di Rino Gattuso ha condiviso episodi della sua vita, affermando di aver dormito poco in passato a causa delle sue origini calabresi. Ha anche parlato del rapporto con il figlio, descrivendo alcuni aspetti della personalità di Rino mentre era allenatore della Nazionale. Non sono stati forniti dettagli sulla sua carriera o altri eventi specifici.

In un’intervista intensa, papà Gattuso racconta il lato più umano e autentico di Rino alla guida della Nazionale. Tra emozione e orgoglio, emerge il ritratto di un uomo totalmente dedicato al calcio e alla sua Italia. Le parole di papà Gattuso. Padre e figlio. O, meglio, di padre in figlio. l’odore di olio canforato dal borsone del calcio è qualcosa che non si dimentica. “Rino è passione. Vera, verissima: passione per la vita e per il calcio. E questo suo modo di essere entra nella testa della gente”. E la gente gli vuole bene. “Non potrebbe essere diversamente. Lo avete visto in piedi davanti alla panchina della Nazionale? Trasmette amore per la maglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Papà Gattuso: “Non dorme la notte? Anch’io dormivo poco: eredità da calabresi”

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L’intervista al papà del ct Rino #Gattuso sulla @Gazzetta_it di oggi #BosniaItalia x.com

Alla Gazzetta dello Sport: "Rino è fatto così, ti parla guardandoti in faccia. Vive per questo, non dorme la notte" L'intervista completa: https://www.ilnapolista.it/2026/03/papa-gattuso-rino-intervista-passione-italia-bosnia/ - facebook.com facebook