Paolucci illude il Cerignola ma il Crotone reagisce e rimonta

Il Cerignola, che aveva portato in vantaggio, non è riuscito a mantenere il risultato, poiché il Crotone ha reagito e ha completato la rimonta. La squadra di Maiuri ha subito la quarta sconfitta in trasferta, confermando le difficoltà lontano dal proprio stadio. La partita si è conclusa con il risultato finale di Crotone che ha battuto il Cerignola.

Quarta sconfitta esterna di fila per l'Audace che perde lo scontro diretto con il Crotone. Tutte nella ripresa le reti: Paolucci apre al 4', Musso pareggia due minuti dopo. Energe completa la rimonta, Zunno chiude il match Il Cerignola si conferma squadra ‘casalinga’ e poco performante lontano dal ‘Monterisi’. Anche allo ‘Scida’ di Crotone la squadra di Maiuri esce sconfitta, rimediando il quarto k.o. consecutivo e fallendo l'opportunità di sorpassare i pitagorici o di restare vicino (in caso di pareggio). La formazione di Longo ha prevalso con un netto 3-1, giunto in rimonta dopo l'iniziale vantaggio ofantino firmato da Paolucci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paolucci illude il Cerignola, ma il Crotone reagisce e rimonta Articoli correlati Eccellenza. Cantelli illude il Mesola, ma la Sampierana rimontamesola 1 sampierana 3 : Guidi, Valesani, Biolcati, Telloli (65’ Paganini), Ribello, Maistrello, Spanó (61’ Neffati), Marangon (80’ Crosara), Davo,... Orban illude il Verona, al Bentegodi il Bologna rimonta e vince 2-3I rossoblù rispondono subito e nel primo tempo vanno in gol con Orsolini, Odgaard e Castro VERONA - VERONA - Dopo sette gare si sblocca il Bologna... Tutti gli aggiornamenti su Paolucci illude Scontro diretto in zona playoff, il Cerignola cade a Crotone. Paolucci illude, poi i calabresi ne fanno treCade il Cerignola sul campo del Crotone che rimonta l’iniziale rete cerignolana siglata da Paolucci, con i gol di Musso, ... immediato.net Diretta Audace Cerignola Giugliano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.Diretta Audace Cerignola Giugliano streaming video tv: si affrontano due squadre in forma nella 33^ giornata del girone C di Serie C. ilsussidiario.net