Pallanuoto A2 maschile il cuore non basta alla Evomet Vela Ancona | il Chiavari espugna la piscina del Passetto

Nella partita di pallanuoto maschile di serie A2, la squadra di casa ha iniziato bene il match, ma alla fine il Chiavari ha conquistato la vittoria con il punteggio di 18-11. La gara si è svolta nella piscina del Passetto di Ancona, dove i visitatori hanno mantenuto il controllo e ottenuto i tre punti contro la squadra locale.

ANCONA - Non basta un tempo stellare alla Evomet Vela Ancona per aver ragione della capolista Chiavari, che alla fine impone la sua legge anche alla piscina del Passetto da cui esce vincente 18-11, confermando il suo strapotere. La squadra di Riccardo Pieroni parte bene e gioca un ottimo primo tempo, approfittando anche di un probabile calo d’attenzione dell’avversario, andando a segno due volte con Sabatini in superiorità poi con il giovane Palanca (3-0). Il Chiavari risponde con Chiavaccini, poi ancora Vela con Milletti, quindi due reti di Lanzoni e nell’ultimo minuto Baldinelli per il 5-3 al cambio di campo. Poi il Chiavari si scatena... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Pallanuoto A2 maschile, il cuore non basta alla Evomet Vela Ancona: il Chiavari espugna la piscina del Passetto Articoli correlati Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto contro il Chiavari capolistaUna “missione impossibile” per i ragazzi di coach Pieroni, contro un’avversaria che finora su 17 incontri ha centrato 16 vittorie e un pareggio... Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto con la Dream SportANCONA - E’ il tempo delle sfide cruciali, per la Evomet Vela Ancona che dopo quattro vittorie consecutive ora avrà il modo di migliorare la propria... Una raccolta di contenuti su Evomet Vela Ancona Discussioni sull' argomento Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto contro il Chiavari capolista; Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto contro il Chiavari capolista; La Croazia continua a essere terra di finali per Tommaso Compagnucci; Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona sabato al Passetto contro il Chiavari capolista. Reale Mutua Torino '81 Iren. . Le parole di Pieroni, tecnico del Vela Nuoto Ancona, prima della sfida alla Monumentale! #Alè81 - facebook.com facebook