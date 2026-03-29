Palestrina La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha offerto una vetrina importante per la città

A Palestrina, l'assessore alla mobilità ha preso parte alla Fiera del Cicloturismo di Padova, partecipando con uno stand condiviso tra la Regione Lazio e Anci. La presenza ha rappresentato un momento di visibilità per la città all’interno dell’evento dedicato al settore del cicloturismo.

Cronache Cittadine PALESTRINA – L’assessore alla mobilità Manuel Magliocchetti ha partecipato alla Fiera, all’interno dello stand della Regione Lazio e di Anci L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Palestrina. La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha offerto una vetrina importante per la città Articoli correlati Leggi anche: Cicloturismo, a Padova la presentazione del nuovo portale Bicitalia alla Fiera del Cicloturismo Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’ArnoArezzo, 21 marzo 2026 – Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’Arno. Altri aggiornamenti su Palestrina La partecipazione alla Fiera... Argomenti discussi: Il GAL e la DMO Castelli Romani protagonisti alla Fiera del Cicloturismo di Padova. Il Lazio punta sul cicloturismo: borghi e percorsi protagonisti alla fiera di PadovaPADOVA - Per la prima volta la Regione Lazio ha partecipato alla Fiera del Cicloturismo di Padova, uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale e ... etrurianews.it Visit Romagna alla Fiera del Cicloturismo di PadovaVisit Romagna partecipa alla 5ª edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma dal 27 al 29 marzo alla Fiera di Padova (Padova Hall), appuntamento ... chiamamicitta.it