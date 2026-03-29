palamadiba arriva un marsala agguerrito

Il Volley Modena si prepara a giocare la penultima partita della stagione contro il Marsala Volley, in programma alle 17 al PalaMadiba di Modena. La squadra siciliana arriva dopo aver perso all’andata contro le modenesi con un punteggio di 3-0, risultato che ha lasciato alcuni rimpianti per le ultime fasi del match. La gara si preannuncia impegnativa per entrambe le formazioni.

Il Volley Modena affronta la penultima partita della stagione, ospitando alle 17 al PalaMadiba di Modena le siciliane del Marsala Volley, con cui all’andata rimediarono un sonoro tre a zero pieno di rimpianti, per la cattiva gestione delle modenesi nella parte finale del primo e del terzo set. BILANCIA. Se il Volley Modena può permettersi di giocare con la testa leggera, perché ormai la retrocessione è sancita da tempo, sarà sicuramente un Marsala agguerrito quello che si presenta al PalaMadiba, perché le siciliane sono ancora in piena corsa per la salvezza, e con un successo a Modena chiuderebbero ogni discorso con una settimana di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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