Il governo pakistano ha comunicato che nei prossimi giorni ospiterà incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran. L’obiettivo delle riunioni è affrontare le tensioni attualmente in corso tra i due paesi. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai partecipanti o ai temi specifici che verranno trattati durante i colloqui.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il Pakistan ha annunciato che nei prossimi giorni ospiterà i colloqui tra funzionari statunitensi e iraniani per risolvere il conflitto in corso. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar in una dichiarazione video ha inoltre affermato che Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto hanno discusso di "possibili modalita' per porre fine in modo rapido e definitivo alla guerra" in Medio Oriente. Dar ha aggiunto che tutte le parti hanno espresso fiducia nel ruolo di mediazione del Pakistan e che la Cina "sostiene pienamente" l'iniziativa di ospitare a Islamabad i potenziali colloqui tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Pakistan: "Presto ospiteremo colloqui tra Teheran e Washington"

Articoli correlati

Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: “Via ora da Teheran”(Adnkronos) – Nel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul...

Teheran annuncia passi avanti nei colloqui con Washington, segnali di apertura su nucleare e rapporti bilaterali.Teheran ha annunciato l’avanzamento di colloqui con Washington, segnando un primo segnale di apertura dopo anni di tensioni.