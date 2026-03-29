Pagelle GP USA MotoGP 2025 | i muscoli di Bezzecchi la tenacia di Martin il calo di Bagnaia e la difesa di Marquez

Domenica 29 marzo 2026 si sono disputate le prove del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2025. Durante l’evento, i piloti hanno mostrato diverse prestazioni: Bezzecchi ha ottenuto un punteggio perfetto, Martin ha dimostrato grande tenacia, Bagnaia ha evidenziato un calo di forma e Marquez ha mantenuto la sua strategia di difesa. La gara ha offerto diverse emozioni e variamenti di rendimento tra i partecipanti.

PAGELLE GP STATI UNITI MOTOGP 2025. Domenica 29 marzo 2026 MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un ennesimo weekend eccezionale per il romagnolo. Oggettivamente il pilota dell’Aprilia sta scrivendo una pagina della storia della MotoGP. Centra il terzo successo consecutivo in questo avvio di campionato. Il computo sale a cinque se si considera anche il finale della stagione scorsa. 121 giri completati di fila al comando, nuovo record assoluto. Numeri impressionanti. Prestazioni stellari. La consapevolezza che non è un sogno e che, anzi, può ancora crescere. Senza gli errori nelle Sprint Race sarebbe già in fuga in classifica iridata. Ad ogni modo, un avvio simile merita solamente una standing ovation. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle GP USA MotoGP 2025: i muscoli di Bezzecchi, la tenacia di Martin, il calo di Bagnaia e la difesa di Marquez Articoli correlati MotoGP, GP USA 2026. Martin e Bagnaia per la Restaurazione, Marquez e Bezzecchi per la… Redenzione!Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP proporrà una rivincita di quanto accaduto nella Sprint di ieri, che ha segnato il ritorno in auge di Jorge... LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: vanno via Bezzecchi, Acosta e Martin. Bagnaia davanti a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Marquez effettua ora il long lap penalty. Tutti gli aggiornamenti su Pagelle GP USA MotoGP 2025 i muscoli di... Temi più discussi: Da Martin a Bagnaia e Marquez: le pagelle della Sprint di Austin; MotoGP, GP USA 2026: programma, orari, tv, streaming; MotoGP Brasile, le pagelle: Bezzecchi da favola, Martin è tornato, buio Bagnaia; Martin passa Bagnaia all'ultimo giro e vince la sprint. Out Bez, Diggia e Marquez. LIVE MotoGP, Bezzecchi vince il GP USA: Martin secondo e Acosta terzo, è doppietta ApriliaMarco Bezzecchi vince il Gp delle Americhe di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davanti a Jorge Martin che si piazza in seconda posizione e Acosta che invece chiude terzo. Doppietta Apr ... fanpage.it Ordine d’arrivo MotoGP, GP USA 2026: Bezzecchi precede Martin! Marquez fuori dal podio, Bagnaia crolla nel finaleOggi si è disputato il GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso ... oasport.it Promoting the blog post: Pagelle In Flanders Fields 2026 praises Philipsen as a perfect second lead, Andresen becoming a real force, and analyzes Van der Poel and Van Aert. It also weighs Segaert’s mix of class and doubts. Read more: x.com Amici, le pagelle: Valentina strozzata dall'ansia (6), Rudy Zerbi riasfaltato da Lorella Cuccarini (10), Anna Pettinelli contro Gigi D’Alessio (2) - facebook.com facebook