Paganello | 2300 atleti e 29 nazioni a Rimini

Il torneo Paganello si svolgerà a Rimini nel fine settimana di Pasqua, coinvolgendo 2.300 atleti e 156 squadre provenienti da 29 paesi diversi. Si tratta di un evento storico per la manifestazione di Beach Ultimate Frisbee, che vedrà partecipanti da molte nazioni. La competizione si terrà nel centro di Rimini, coinvolgendo numerose strutture sportive della zona.

Il Paganello, storico torneo di Beach Ultimate Frisbee a Rimini, si prepara per un’edizione record con 2300 atleti e 156 squadre da 29 nazioni durante il weekend pasquale. L’evento, che si svolge dal 3 al 6 aprile sulla spiaggia del Bagno 42, rappresenta più di una semplice competizione sportiva: è un rito collettivo che segna il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva, unendo migliaia di partecipanti nello spirito di fair play e comunità internazionale. L’inizio ufficiale della stagione degli eventi sportivi sulla sabbia coincide con le festività pasquali, trasformando la costa riminese in uno spazio multiculturale vivace. Oltre... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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