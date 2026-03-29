Un nuovo primario è stato nominato presso l'ospedale di Licata: si tratta di Francesco Buscaglia, che assume la responsabilità della struttura complessa di Chirurgia generale. La nomina è stata ufficializzata di recente e l’assegnazione del ruolo riguarda la direzione delle attività chirurgiche dell’ospedale.

L'Asp ha ufficializzato la nomina del direttore che guiderà l’unità di Chirurgia generale per i prossimi cinque anni. La scelta è arrivata al termine di una procedura selettiva che ha visto il nuovo primario primeggiare Francesco Buscaglia è il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia generale dell’ospedale di Licata. Il medico ha vinto il concorso pubblico. L'assegnazione dell'incarico, che avrà una durata di cinque anni, rappresenta l'atto finale di un iter amministrativo partito nell'ottobre del 2024 con l'indizione dell'avviso pubblico. Le operazioni di selezione vera e propria sono state concentrate nella metà di marzo 2026. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Ospedale, Francesco Buscaglia è il nuovo primario di Chirurgia

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