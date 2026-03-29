Orsoni marcia nel futuro | Maratona sto arrivando

Riccardo Orsoni, atleta lombardo nato nel 2000 e tesserato con le Fiamme Gialle, si sta preparando per la maratona. Di recente ha conquistato il suo primo titolo assoluto ai Campionati italiani di mezza maratona di marcia, disputati ad Alessandria. La sua carriera prosegue con l'obiettivo di partecipare alla prossima maratona.

Il viaggio verso la maratona di Riccardo Orsoni ha varie tappe intermedie. Recentemente il lombardo classe 2000, tesserato con le Fiamme Gialle, ha portato a casa il primo titolo Assoluto ai Campionati italiani di mezza maratona di marcia, ad Alessandria. La stagione è iniziata al meglio. "Prima che cambiassero le distanze facevo la 35 km. Ora, invece di 20 e 35, abbiamo mezza e maratona e sto preparando quest’ultima. Iniziare l’anno con un bel risultato sui 5 km e il titolo sulla mezza mi dà fiducia: non sono gare che ho finalizzato". Agli Assoluti è stato a lungo in testa con Alex Schwazer: che effetto le ha fatto? "Senza entrare nei dettagli della sua vicenda, penso abbia portato visibilità all’evento, nel bene e nel male c’era più gente del solito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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