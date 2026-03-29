Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, le previsioni indicano che le stelle sono favorevoli, ma allo stesso tempo sembrano scherzare sui comportamenti delle persone. Si consiglia di riflettere sulle proprie decisioni, poiché alcune scelte vengono considerate sbagliate e prese troppo impulsivamente. La tendenza generale suggerisce di rivolgersi all’interno prima di cercare aiuto o risposte dall’esterno.

Anche questa settimana si guarda in su a cercare risposte. quando basterebbe guardarsi allo specchio e ammettere che certe scelte le fate proprio di testa vostra (e male). Le stelle ci provano a darvi una mano, ma poi vedono come vi comportate e si mettono a fare gli aperitivi tra loro. Comunque tranquilli: se va tutto a rotoli, è sempre colpa di Mercurio. Lui ormai è il capro espiatorio ufficiale dell’universo. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Sei partito carico come una molla. e sei già a metà settimana che sbuffi come un motorino truccato. Vuoi fare tutto, subito e male. In amore sei diretto, sì, ma anche un filo invadente: non è che se insisti diventa romanticismo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo all’aretina: le stelle ti vogliono bene, ma ridono alle spalle (30 marzo – 5 aprile 2026)

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