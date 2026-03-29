I genitori di studenti con bisogni educativi speciali hanno vinto una causa contro il ministero dell’Istruzione, che non ha ancora versato i risarcimenti stabiliti dopo aver perso il processo. La vicenda riguarda il mancato pagamento delle ore di sostegno non garantite, nonostante la sentenza favorevole. Alcuni genitori hanno annunciato che procederanno con il pignoramento dei conti del ministero per ottenere quanto dovuto.

Milano, 28 marzo 2026 – Lo Stato continua a non fare lo Stato. Non lo ha fatto prima, quando c’era da garantire un diritto fondamentale come quello all’istruzione, e non lo ha fatto nemmeno dopo, quando si trattava di rispettare una sentenza di tribunale. Così le famiglie di 28 alunni con disabilità sono state costrette a intraprendere una strada non proprio abituale: chiedere il pignoramento del conto corrente di un ministero – per l’esattezza del ministero dell’Istruzione – pur di avere quanto è loro diritto avere. La richiesta di pignoramento è stata firmata dallo studio legale milanese “Diritti e Lavoro“ e curata dagli avvocati Alberto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ore di sostegno non garantite: causa vinta ma risarcimenti mai pagati. I genitori alzano la voce, “Pignoriamo i conti del ministero dell’Istruzione”

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