Da diverse ore, persone si sono radunate davanti allo studio medico a partire dalla mezzanotte con l'intento di cambiare medico di base. Tuttavia, molte di loro hanno scoperto che il trasferimento non era possibile, portando a momenti di tensione tra i presenti. La situazione ha attirato l'attenzione di altri cittadini, creando un clima di attesa prolungata e disagio all'esterno della struttura.

In fila dalla mezzanotte per poter cambiare medico. E quando le persone si accorgono che non è possibile effettuare il passaggio, scattano momenti di tensione. È successo ieri mattina alla cittadella sanitaria di Tolentino, sportello anagrafe assistiti. Sono intervenuti i carabinieri e il sindaco Mauro Sclavi per placare gli animi. Alla fine l’Ast ha risolto il problema. La carenza dei medici di base da giorni è al centro della questione. Con il dottor Daniele Domizi in pensione dal primo aprile e il giovane Marco Pezzanesi che lascerà il servizio il 15 maggio per la specializzazione, oltre 2.000 pazienti restano senza medico e ne stanno cercando uno nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ore di attesa e tensione per il medico di base

Articoli correlati

Bimbo trapiantato, ore di attesa al Monaldi per il nuovo parere medicoOttimismo su cui si è abbattuta come una doccia gelata la consulenza fornita dal Bambin Gesù che ha evidenziato un quadro critico incompatibile con...

Rivoluzione negli ambulatori: "Addio al medico di famiglia, arriverà il medico a ore. Ma gli orari saranno più estesi"È stato definito dalla Regione un "accordo storico" quello che ridisegna la medicina generale (in sostanza, il servizio dei medico di base) in...

Mars Transit in Pisces 2026 | Predictions for All 12 Signs | Vedic Astrology

Altri aggiornamenti su Ore di attesa e tensione per il medico...

Temi più discussi: Ore di attesa e tensione per il medico di base; Voli, l'America in coda ai controlli negli aeroporti: Presentatevi al terminal 4 ore prima. Ecco le ragioni del caos; Disturbi del neurosviluppo, continuità terapeutica a rischio tra infanzia e adolescenza per quasi metà dei bambini; Odontoiatria sociale, una sala di attesa umanizzata per pazienti con disabilità.

Tagli alle ore di sostegno: cosa sta cambiando nel 2026 e perché le famiglie protestanoI tagli alle ore di sostegno sono una questione cruciale per il nostro sistema educativo. Scopri perché non possono essere ignorati. informazionescuola.it

Bimbo trapiantato, ore di attesa al Monaldi per il nuovo parere medicoOre di attesa all'ospedale Monaldi di Napoli dove in giornata l'équipe multidisciplinare si riunirà per una nuova valutazione sulla possibilità di sottoporre il piccolo cui è stato trapiantato un ... ansa.it

Ora legale 2026, quando cambia l’orario e perché spostare le lancette avanti Con l’arrivo della primavera torna anche il cambio dell’orario in Italia: nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 entra infatti in vigore l’ora legale, il sistema che prevede di spostare le la - facebook.com facebook

Gli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno incontrato il questore di Roma Roberto Massucci "per avere chiarimenti sul controllo preventivo di cui è stata oggetto la nostra Eurodeputata Ilaria Salis nelle prime ore di questa mattina". Il questor x.com