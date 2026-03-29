Ordine d’arrivo MotoGP GP USA 2026 | risultati e classifica gara

Oggi si è svolto il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, quarta tappa del campionato mondiale MotoGP, sul circuito di Austin. La gara ha visto la partecipazione di tutti i principali piloti della categoria, con un ordine di arrivo determinato al termine dei venti giri, e la classifica finale ha determinato la posizione di ogni concorrente.

Oggi si è disputato il GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull’iconica pista del Texas e le emozioni non sono mancate. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi davanti, ma Acosta e Martin si rifanno sotto. Marquez anonimo Quando la prossima gara di MotoGP? Lunga pausa, rinviato il GP del Qatar: le prossime date Moto2, Senna Agius batte un ottimo Vietti e vince la gara “sprint” di Austin. Super rimonta di Alonso Senna Agius fa saltare il banco in Texas e vince un caotico Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come. 🔗 Leggi su Oasport.it

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