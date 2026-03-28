Buona Domenica delle Palme, frasi e immagini di auguri da condividere e significato

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Il significato della Domenica delle Palme e il gesto dell’ulivo La Domenica delle Palme segna l’... ► notizieaudaci.it

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Classici in traduzione Dai lazzi di Aristofane a quelli di Shakespeare: Guido Paduano ci invita a un... ► ilmanifesto.it

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LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA TOGETHER ALLIANCE Una risposta alla marcia degli accoliti di Tommy ... ► ilmanifesto.it

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Come se fosse una tra le più praticate discipline sportive, la caccia al “like” o al “segui” sui soc... ► gazzetta.it

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Alluvione a Traversara: “Processatene 10”. Per gli altri 2 indagati chiesta l’archiviazione

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IL CASO. È seguita da uno psicologo che la sta aiutando a metabolizzare l’accaduto e a superarlo, la... ► ecodibergamo.it

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Santanchè da non crederci! È ancora lì! Imbarazzo dei colleghi ministri

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C’è un momento, nella vita di ogni gruppo WhatsApp, in cui qualcuno dovrebbe uscire. È chiaro a tut... ► thesocialpost.it

Ponte da Verrazzano, ultime ipotesi: Sirio a corse alternate o stop ai mezzi pesanti per alleggerire il carico

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Firenze, 29 marzo 2026 – Il ponte da Verrazzano potrebbe diventare definitivamente off limits per i... ► lanazione.it

Serale Amici 25, eliminati e polemiche della seconda puntata. Altra bestialità di Anna Pettinelli

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Roma, 28 marzo 2026 – Una sola eliminazione nella seconda puntata del Serale di Amici 25. Dopo la t... ► quotidiano.net

Centrodestra, resa dei conti dopo la sconfitta al Sud

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Firenze, 29 marzo 2026 – È molto interessante che l’elettorato di Forza Italia non abbia risposto «... ► lanazione.it

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Nel cuore di Modena, un’operazione dei Carabinieri ha smontato una rete di illegalità che andava b... ► ameve.eu

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Due puntate e quattro eliminazioni al Serale di Amici 2026. Dopo la triplice uscita dell’esordio, a... ► davidemaggio.it

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La diretta della gara del GP Giappone di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Ha... ► fanpage.it

Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ultime

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HP 970XL Nero: Quanto costa stampare? Resa e compatibilità

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Tisg, indotto in apnea. Un vertice per la crisi. “Vogliamo un piano”, ultimatum dei sindacati

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DA NEW YORK A MINNEAPOLIS Nella Grande Mela il corteo più partecipato di sempre. Il Minnesota cuore ... ► ilmanifesto.it

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Roma, 28 marzo 2026 – Chi ha vinto la seconda puntata di Canzonissima, ovvero quella andata in onda... ► quotidiano.net

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Cambio di programma per la Nazionale italiana in vista della trasferta contro la Bosnia. Le condizi... ► thesocialpost.it

Matera: 11 cani salvataggio formano gli studenti

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Nel cuore di Matera, tra i vicoli dei Sassi e la modernità del centro cittadino, si è svolta quest... ► ameve.eu

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