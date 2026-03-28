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Plasma gate, ecco la mail del direttore il 27 febbraio: “Prelievi per evitare casi mediatici” ilrestodelcarlino.it
Plasma buttato nei rifiuti: le mail, le accuse, le indagini e la commissione regionale per far luce sullo ... corriereadriatico.it
Nuovo asse suburbano, il cavalcavia prende forma. “Opera attesa da 70 anni” lanazione.it
Auto contro moto ad Albano, strada chiusa e traffico deviato per due ore ecodibergamo.it
Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ... calcionews24.com
Buona Domenica delle Palme, frasi e immagini di auguri da condividere e significato
Il significato della Domenica delle Palme e il gesto dell’ulivo La Domenica delle Palme segna l’... ► notizieaudaci.it
Shakespeare tutto d’un fiato, con Paduano
Classici in traduzione Dai lazzi di Aristofane a quelli di Shakespeare: Guido Paduano ci invita a un... ► ilmanifesto.it
Blitz Salerno: chiuso panificio, 105 kg sequestrati e 6.000
Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno ha portato alla chiusur... ► ameve.eu
Londra contro l’estrema destra, una marea umana: «Siamo in 500mila»
LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA TOGETHER ALLIANCE Una risposta alla marcia degli accoliti di Tommy ... ► ilmanifesto.it
Bastoni verso il Barcellona. E ora l'Inter sfida il Milan per Gila
Come se fosse una tra le più praticate discipline sportive, la caccia al “like” o al “segui” sui soc... ► gazzetta.it
L’onesto Zac, l’amarcord degli ex Dc diventa un messaggio a Schlein
OGGI A ROMA SARANNO IN 150, DA FRANCESCHINI A GIOVANARDI L’occasione, o la scusa, è un evento per ri... ► ilmanifesto.it
Alluvione a Traversara: “Processatene 10”. Per gli altri 2 indagati chiesta l’archiviazione
Ravenna, 29 marzo 2026 – La richiesta di rinvio a giudizio per i primi dieci indagati ha raggiunto ... ► ilrestodelcarlino.it
La prof accoltellata seguita da uno psicologo. Trescore, indagini su Telegram
IL CASO. È seguita da uno psicologo che la sta aiutando a metabolizzare l’accaduto e a superarlo, la... ► ecodibergamo.it
Ponte Stretto: 800mila fuggiti, il blocco politico blocca
L’avvocato Fernando Rizzo, presidente di Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno, mette ... ► ameve.eu
Cortona: stop ai pesanti su strade strette per la sicurezza
Il provvedimento introdotto dal comune di Cortona ha stabilito un blocco totale per i veicoli con ... ► ameve.eu
Santanchè da non crederci! È ancora lì! Imbarazzo dei colleghi ministri
C’è un momento, nella vita di ogni gruppo WhatsApp, in cui qualcuno dovrebbe uscire. È chiaro a tut... ► thesocialpost.it
Ponte da Verrazzano, ultime ipotesi: Sirio a corse alternate o stop ai mezzi pesanti per alleggerire il carico
Firenze, 29 marzo 2026 – Il ponte da Verrazzano potrebbe diventare definitivamente off limits per i... ► lanazione.it
Serale Amici 25, eliminati e polemiche della seconda puntata. Altra bestialità di Anna Pettinelli
Roma, 28 marzo 2026 – Una sola eliminazione nella seconda puntata del Serale di Amici 25. Dopo la t... ► quotidiano.net
Centrodestra, resa dei conti dopo la sconfitta al Sud
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Forza Italia, che succede? Cambiano gli equilibri
Firenze, 29 marzo 2026 – È molto interessante che l’elettorato di Forza Italia non abbia risposto «... ► lanazione.it
Modena: droga, bombe carta e rame rubato nel garage
Nel cuore di Modena, un’operazione dei Carabinieri ha smontato una rete di illegalità che andava b... ► ameve.eu
Amici 2026, eliminato solo Simone
Due puntate e quattro eliminazioni al Serale di Amici 2026. Dopo la triplice uscita dell’esordio, a... ► davidemaggio.it
Elezioni in Ungheria, che cosa raccontano le due piazze di Budapest
Il 15 marzo è una delle feste nazionali più importanti e sentite in Ungheria. In questa data, infa... ► it.insideover.com
I migranti «invisibili» chiedono pace, documenti e salario minimo
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Formula 1 oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Leclerc 4° e Hamilton 6° con le Ferrari
La diretta della gara del GP Giappone di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Ha... ► fanpage.it
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Balzarini: «Contratto Spalletti? Sta prevalendo questa idea sulla durata»
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HP 970XL Nero: Quanto costa stampare? Resa e compatibilità
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Marina di Carrara, 29 marzo 2026 – “Un piano industriale serio e lungimirante, rassicurazioni sull’... ► lanazione.it
Le 3.500 città ribelli Usa: «Facciamo male al re»
DA NEW YORK A MINNEAPOLIS Nella Grande Mela il corteo più partecipato di sempre. Il Minnesota cuore ... ► ilmanifesto.it
Canzonissima, chi ha vinto la seconda puntata e pagelle
Roma, 28 marzo 2026 – Chi ha vinto la seconda puntata di Canzonissima, ovvero quella andata in onda... ► quotidiano.net
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Cambio di programma per la Nazionale italiana in vista della trasferta contro la Bosnia. Le condizi... ► thesocialpost.it
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Nel cuore di Matera, tra i vicoli dei Sassi e la modernità del centro cittadino, si è svolta quest... ► ameve.eu
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Firenze, 29 marzo 2026 - Pugilato, ginnastica artistica e la Roma sono le sue passioni. Registrato ... ► lanazione.it
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Iran, cosa significa l’attacco degli Houthi a Israele: la strategia di Teheran e il rischio escalation
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Milano, 26 marzo 2026 – Pensioni povere, mentre il costo della vita cresce: in Lombardia, la metà d... ► ilgiorno.it
Erminia compie 104 anni: il segreto della longevità veneta
Un pomeriggio di grande emozione ha trasformato Villa San Giacomo in un teatro di vita reale. A Bo... ► ameve.eu
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Manuel Agnelli: «Suoni dal Futuro, la scossa della musica emergente che rompe gli schemi»
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Simenon, dramma psicologico con vista sull’Île
Scrittori belgi Sophie, paracadutista, ospita a casa sua la nonna... Inedito in Italia, «La vecchia»... ► ilmanifesto.it
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Scattano le nuove regole del Fascicolo sanitario elettronico: cosa cambia dal 31 marzo per ricette e referti online
Dal 31 marzo il Fascicolo sanitario elettronico entra nella terza fase del suo percorso di attuazi... ► open.online
Premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 16ª edizione 2026
ROMA (Luciana Vinci) – Il Centro Culturale Lepetit, L’Associazione ‘L’INCONTRO Associazione Cultural... ► cronachecittadine.it
Dario Cecchini e quella bistecca dentro una bara: “Panzano noiosa? No, è la mia vita. Ho Instagram ma non so cos’è”
Firenze, 29 marzo 2026 – “Io qui ho un piccolo podere e lo sa che un pezzettino è anche in provinci... ► lanazione.it
29 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco
Il 29 marzo è l’88º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato in questo giorno è sensibile e resi... ► veronasera.it
Premio Fiorenza 2026: Pelù trasforma cultura in valore
Nella mattina di domenica 29 marzo 2026, il premio Fiorenza è stato conferito a Piero Pelù, ricono... ► ameve.eu
I.J. Singer, verso il nuovo mondo con gli abiti del vecchio
Identità a confronto Nel 1932 I. Joshua Singer si imbarca per il primo dei suoi «Viaggi in America»,... ► ilmanifesto.it
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Ancona, 29 marzo 2026 – “Buongiorno a tutti, giunge notizia che la raccolta di sangue è di fatto in... ► ilrestodelcarlino.it
Framework e KDE: l’alleanza per laptop eterni
La collaborazione tra Framework e KDE Plasma segna un nuovo capitolo per i portatili Linux, unendo... ► ameve.eu
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Realpolitik L'eurodeputata eletta con Avs: «Il controllo è andato avanti per un’ora sulla sogli... ► ilmanifesto.it
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Gerusalemme – Rischia di essere Pasqua solo sul calendario a Gerusalemme. La guerra condiziona riti... ► quotidiano.net
AEW: Rivelati i piani originali per Toni Storm prima della pausa forzata
L’ultimo mese della carriera in AEW di Toni Storm è stato quantomeno interessante: dopo la vi... ► zonawrestling.net
Calciomercato Inter, la soluzione Casemiro é davvero quella giusta?
Un centrocampista che ha vinto praticamente tutto. Quasi cinquecento presenze nei due campionati – L... ► ilprimatonazionale.i
Atto Melani, l’archivio perduto della spia torna alla luce
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Piccole e medie imprese, quasi 400mila euro per transizione e negozi
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Adesivi sulla vetrina, l’Osteria Sottovento chiede l’annullamento della multa: “Se la prendono con noi e intanto il centro muore”
Pavia, 29 marzo 2026 – Ha chiesto l’annullamento della sanzione in autotutela l’Osteria Sottovento... ► ilgiorno.it
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Paura sul volo Bergamo Bari, turbolenza e passeggeri feriti
Attimi di paura sul volo FR-4132 Ryanair, operato da Malta Air, partito da Bergamo e diretto a Bari... ► thesocialpost.it
Iran, a negoziare per ora sono solo i paesi mediatori
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