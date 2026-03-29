Ora legale amica dei bambini come sfruttare l' ora di luce in più

Da iltempo.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’entrata dell’ora legale, le giornate si allungano e offrono più opportunità di trascorrere tempo all’aperto. Si consiglia di favorire giochi all’aria aperta, ridurre l’uso di schermi e luci artificiali, e preferire pasti con cibi freschi e a chilometro zero, preparati senza usare i fornelli. Queste indicazioni sono state diffuse da un’agenzia di stampa italiana.

Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Più giochi all'aria aperta, meno schermi e luci artificiali, e a tavola più cibi freschi e a chilometro zero, da consumare a 'fornelli spenti'. Torna l'ora legale - stanotte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette fanno uno scatto in avanti - e per i bimbi questo significa godere di un'ora di sole in più per coltivare uno stile di vita più 'green' in tutti i sensi, "anche dal punto di vista del risparmio energetico". A suggerirlo è il pediatra Italo Farnetani, da tempo promotore di un appello - come anche a livello internazionale diversi esperti di società scientifiche - per mantenere "l'ora legale fissa tutto l'anno", per ragioni sia di salute ("non intaccare la regolarità dei ritmi circadiani soprattutto dei più piccoli") che ecologiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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