Nella notte tra il 28 e il 29 marzo è avvenuto il passaggio all'ora legale, con le lancette spostate avanti di un’ora. Da oggi si dorme un’ora in meno e le giornate si allungano. Il cambiamento implica un adattamento per chi deve gestire gli impegni quotidiani e può influire sui ritmi di sonno e veglia.

Il cambio dell’ora è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 marzo: cosa cambia da oggi e come affrontare gli effetti sul sonno. Questa notte è tornata l’ora legale in Italia. Alle 2:00 le lancette sono state spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Il risultato? Oggi, domenica 29 marzo 2026, si dorme un’ora in meno ma si guadagna più luce nelle ore serali. Ora legale 2026: cosa è successo stanotte. Il passaggio all’ora legale è avvenuto regolarmente nell’ultima domenica di marzo. Come ogni anno, milioni di italiani hanno dovuto spostare in avanti orologi analogici e dispositivi non automatici. Smartphone, computer e dispositivi digitali hanno invece aggiornato l’orario in modo automatico durante la notte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ora legale 2026: lancette avanti stanotte, oggi si dorme un’ora in meno

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#rassegnastampa Buona domenica 29 marzo, è tornata l'ora legale, lancette dell'orologio avanti di un'ora. Ecco le prime pagine dei giornali locali oggi in edicola. Il giornale radio regionale va in onda alle 12:15. @TgrRai #IoseguoTgr x.com