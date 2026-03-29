Oppo Watch X3 Mini punta su design compatto e benessere

Oppo ha diffuso le immagini ufficiali del nuovo smartwatch Oppo Watch X3 Mini, mostrando un dispositivo di dimensioni ridotte con un design compatto. La presentazione segue le precedenti indiscrezioni sulla forma e sull’aspetto dell’orologio, che si focalizza su un aspetto più contenuto rispetto ai modelli precedenti. Il prodotto è stato mostrato pubblicamente senza ulteriori dettagli tecnici o di funzionalità.

Dopo le prime indiscrezioni sul design, Oppo ha pubblicato le immagini ufficiali del nuovo Oppo Watch X3 Mini, offrendo uno sguardo più dettagliato sulla versione compatta del suo smartwatch. Le foto promozionali, condivise su Weibo, mostrano non solo il design ma anche le varianti cromatiche disponibili al lancio. Il nuovo modello punta su un formato più piccolo, pensato per chi preferisce uno smartwatch leggero e discreto, senza rinunciare alle funzionalità avanzate. Ogni versione presenta un cinturino diverso, ma tutte utilizzano un sistema da 18 mm con sgancio rapido, compatibile sia con accessori ufficiali che di terze parti. Una scelta che aumenta la personalizzazione e permette di adattare lo stile dell’orologio a ogni occasione. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Oppo Watch X3 Mini punta su design compatto e benessere Articoli correlati BYD ATTO 2 DM-i: il SUV compatto che punta su autonomia e costi ridotti(Adnkronos) – Nel segmento dei SUV compatti, sempre più competitivo e orientato all’elettrificazione, arriva la nuova BYD ATTO 2 DM-i, un modello che... Oppo Reno15 Pro 5G: alla prova lo smartphone compatto con fotocamera principale da 200MPLa scorsa settimana Oppo ha lanciato sul mercato la nuova generazione della sua gamma di smartphone di fascia media Reno, e da circa una settimana... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oppo Watch Temi più discussi: Primo sguardo a OPPO Watch X3 Mini, il prossimo smartwatch Wear OS del produttore; Oppo Watch X3 Mini: scocca l'ora del compatto negli ultimi rumor; Oppo Watch X3 Mini e Enco Clip 2: lancio il 1° aprile con la serie K15 Pro; Oppo Watch X3: un indossabile di alta qualità. Un'altra fuga di notizie conferma l'esistenza dell'Oppo Watch X3 MiniIl recente Oppo Watch X3 ha un display da 1,5 pollici, ma potrebbe essere troppo grande per alcuni utenti. Tuttavia, proprio come il Watch X2 dello scorso anno, sembra che sia in arrivo una variante p ... notebookcheck.it Oppo Watch X3 Mini Render Leak Hints at Smaller Design, Could Launch SoonLeak suggests Oppo Watch X3 Mini will feature a compact design Oppo Watch X3 Mini may follow last year’s dual size strategy No specifications of the Oppo Watch X3 Mini has surfaced yet ... gadgets360.com Oppo Watch X3 Mini: scocca l'ora del compatto negli ultimi rumor x.com OPPO WATCH x2 PROMO!!!! A SOLI 229€ TI ASPETTIAMO IN VIA FREJUS 95 SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA PER INFO CONTATTARE AL 3518608612 - facebook.com facebook