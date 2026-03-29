Oppido | screening gratuito e defibrillatore donato

Sabato 28 marzo 2026, Oppido Mamertina ha visto svolgersi uno screening gratuito organizzato dal Rotary Club di Tauro e dalla Croce Rossa. Durante l’evento, è stato anche donato un defibrillatore alla comunità locale. La giornata ha coinvolto i cittadini in un’attività dedicata alla prevenzione sanitaria, con la presenza di volontari e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

La mattina di sabato 28 marzo 2026 ha Oppido Mamertina trasformarsi in un punto focale per la salute pubblica, dove il Rotary Club di Tauro e la Croce Rossa hanno unito le forze per uno screening gratuito. I cittadini della provincia di Reggio Calabria hanno potuto accedere a misurazioni vitali come pressione arteriosa, livelli di glicemia e saturazione dell’ossigeno senza alcun costo. Questa iniziativa non è solo un evento sanitario isolato, ma rappresenta una risposta concreta alla necessità di prevenzione cardiometabolica nel territorio. Il cuore pulsante della giornata è stata la consegna simbolica di un defibrillatore alla comunità, donato in memoria di Antonio Di Certo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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