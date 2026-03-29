L’operazione Nostalgia si è conclusa con successo nel palazzetto di Palaeur, dove si sono affrontate le squadre formate da grandi ex calciatori. La formazione del Resto del Mondo, guidata da Zanetti, si è imposta sulla squadra avversaria. Tra i partecipanti figuravano anche altri ex campioni, tra cui Boban, e i presenti hanno assistito a un incontro caratterizzato da goal e sorrisi.

Diecimila persone, forse anche di più. E la gioia di vedere da vicino tante stelle del passato, in un Palaeur pieno come un uovo. Operazione Nostalgia ieri è scivolata via così, tra gol, applausi e ricordi. A vincere il triangolare di calcio a 5 (e la Coppa del Mondo costruita ad hoc dalla Lego) è stato il Resto del Mondo, guidato dai colpi di Zanetti (in versione goleador), Pizarro, Hernanes e Denis. Al secondo posto l’Italia, dove ha brillato soprattutto Francesco Totti, di gran lunga il più applaudito di tutti. L’ex capitano della Roma ieri festeggiava i 33 anni dal suo esordio in Serie A e ha anche riabbracciato Alessandro Nesta (che però non ha giocato a causa della recente operazione all’anca) a venti anni di distanza dal Mondiale vinto in Germania nel luglio del 2006. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Operazione Nostalgia riuscita: gol e sorrisi tra grandi ex al Palaeur, Totti il più acclamato

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