I giudici hanno definito come un omicidio premeditato l'azione che ha portato alla morte di Mauro Di Giacomo, fisioterapista ucciso il 18 dicembre 2023 nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'episodio è avvenuto davanti alla sua abitazione in via Tauro. La decisione si basa sulle indagini che hanno evidenziato come il delitto fosse stato pianificato in anticipo rispetto alla sua esecuzione.

Per la morte del 63enne la Corte d'Assise di Bari ha condannato all'ergastolo Salvatore Vassalli, operaio originario di Canosa “Un omicidio premeditato” che sarebbe stato concepito “ben prima della sua esecuzione”. E' quanto affermano i giudici sulla morte di Mauro Di Giacomo, fisioterapista ucciso nel quartiere Poggiofranco di Bari nella sera del 18 dicembre 2023, davanti alla sua abitazione in via Tauro. Per il delitto la Corte d'Assise di Bari ha condannato all'ergastolo Salvatore Vassalli, operaio originario di Canosa. Nelle motivazioni della sentenza dei giudici, si spiega che l'omicidio non sarebbe avvenuto al termine di un diverbio o dopo una risposta a insulti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Omicidio fisioterapista Di Giacomo a Bari: per i giudici fu un delitto "premeditato"

Articoli correlati

Leggi anche: Garlasco, Lovati parla ancora di omicidio premeditato spacciato per "delitto passionale": da Stasi alla bici

"Il tentato omicidio davanti al cimitero dei Rotoli non fu premeditato": condannato a 10 anni l'imputatoLa decisione del giudice per Francesco Lupo che il 22 dicembre del 2024 prese prima a calci e pugni la vittima, A.

Tutto quello che riguarda Omicidio fisioterapista

Temi più discussi: Omicidio fisioterapista Di Giacomo a Bari: per i giudici fu un delitto premeditato; Fisioterapista ucciso a Bari, omicidio premeditato ben prima dell' esecuzione; Omicidio Di Giacomo, per i giudici fu premeditato: ergastolo confermato; Bari, fisioterapista ucciso sotto casa: per la Corte fu omicidio premeditato.

Bari, omicidio del fisioterapista Di Giacomo: per i giudici fu un delitto premeditato e aggravato da crudeltàArrestato nel maggio 2024 dalla Squadra Mobile di Bari, Vassalli aveva confessato il delitto, sostenendo però di aver reagito a presunte minacce e aggressioni. Una versione che i giudici hanno ... giornaledipuglia.com

Fisioterapista ucciso a Bari, omicidio premeditato ben prima dell' esecuzionePubblicate le motivazioni della Corte d'Assise per la condanna all'ergastolo dell'operaio Salvatore Vassalli, lo scorso 8 gennaio: rancore per presunto errore in una manipolazione della figlia ... rainews.it

Fisioterapista ucciso a Bari, per la Corte d'Assise "non fu una lite ma un omicidio premeditato": ergastolo al canosino Salvatore Vassalli #puglia #bari #canosa #omcidio #ergastolo #sentenza #cronaca - facebook.com facebook

Bari, ergastolo per l’operaio di Canosa che il 18 dicembre 2023 uccise il fisioterapista Mauro Di Giacomo sotto casa. Per la Corte d’Assise fu omicidio premeditato, aggravato da crudeltà e futili motivi. x.com