Oleggio Basket | la sconfitta degli Squali contro Bocconi Milano

Nella partita tra Oleggio Basket e Bocconi Milano, gli Squali hanno effettuato una rimonta nel corso della gara, riaprendo il punteggio. Tuttavia, dopo i tempi supplementari, la squadra di Milano si è imposta sui padroni di casa, risultando vincitrice della sfida. La partita si è giocata in un’atmosfera intensa, con una rimonta degli Squali nel secondo tempo e una conclusione decisiva nel tempo extra.

Nell'undicesima giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket perde a casa di Bocconi Milano 92-91, dopo appunto un overtime Una super rimonta consente agli Squali di riaprire la partita, il tempo supplementare però dà ragione agli avversari. Nell'undicesima giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket perde a casa di Bocconi Milano 92-91, dopo appunto un overtime. In campo per gli Squali (ancora con capitan Restelli ai box) Costaglione, Ceccato, Jovanovic, Cortellino e Gulic; per Bocconi Moser, Guarise, Valentini, Infante e Fontana. L'avvio è super per gli Squali che dall'arco e dall'area collezionano uno 0-11 che fa chiamare pausa ai padroni di casa; a forare la retina è Infante, ma gli Squali corrono e con Costaglione è 6-17 e poi 9-18. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Oleggio Basket: la sconfitta degli Squali contro Bocconi Milano Articoli correlati Leggi anche: Oleggio Basket, Squali in trasferta a casa di Bocconi Milano Leggi anche: Oleggio Basket, Squali vittoriosi 85-51 contro Cremona Contenuti e approfondimenti su Oleggio Basket Temi più discussi: B Interregionale: Il finale premia Campus Varese. Oleggio cede 81-83; Diciotto formazioni di Esordienti in campo nell’Hub del Sempione Tournament; Oleggio Magic Basket, sconfitta di misura contro Campus Varese: 81-83; Oleggio Basket Squali in trasferta a casa di Bocconi Milano. Serie B - Squali Oleggio, a Saronno una battaglia che vale il trisUna battaglia che vale un fantastico tris! Vittoria, la terza in fila, per l'Oleggio Magic Basket a casa della Robur Saronno, 75-78, nella sfida che vale la nona giornata di ritorno del ... pianetabasket.com Oleggio Basket, Squali in campo sabato contro Campus VareseDecima giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale: domani, sabato 21 marzo alle 20.30, a Boffalora arriva Campus Varese. Ancora una sfida fra due squadre assai simili nella costruzio ... novaratoday.it Oleggio Magic Basket, trasferta contro Bocconi Milano - facebook.com facebook Gran colpo del #Campus #Varese che espugna #Oleggio 81-83 #pallacanestro #basket x.com