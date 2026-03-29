Oleggio Basket | la sconfitta degli Squali contro Bocconi Milano

Da novaratoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Oleggio Basket e Bocconi Milano, gli Squali hanno effettuato una rimonta nel corso della gara, riaprendo il punteggio. Tuttavia, dopo i tempi supplementari, la squadra di Milano si è imposta sui padroni di casa, risultando vincitrice della sfida. La partita si è giocata in un’atmosfera intensa, con una rimonta degli Squali nel secondo tempo e una conclusione decisiva nel tempo extra.

Nell'undicesima giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket perde a casa di Bocconi Milano 92-91, dopo appunto un overtime Una super rimonta consente agli Squali di riaprire la partita, il tempo supplementare però dà ragione agli avversari. Nell'undicesima giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket perde a casa di Bocconi Milano 92-91, dopo appunto un overtime. In campo per gli Squali (ancora con capitan Restelli ai box) Costaglione, Ceccato, Jovanovic, Cortellino e Gulic; per Bocconi Moser, Guarise, Valentini, Infante e Fontana. L'avvio è super per gli Squali che dall'arco e dall'area collezionano uno 0-11 che fa chiamare pausa ai padroni di casa; a forare la retina è Infante, ma gli Squali corrono e con Costaglione è 6-17 e poi 9-18. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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