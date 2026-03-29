Ok ai percorsi chirurgici Verifica regionale al Noa

Nell’arco di tre giorni, un team di verificatori ha svolto un’ispezione all’ospedale Apuane di Massa. Durante l’attività sono state esaminate l’organizzazione interna, la gestione della qualità e la sicurezza dei percorsi chirurgici. La verifica regionale si è concentrata su queste aree per valutare l’efficacia delle procedure e la conformità agli standard richiesti.

Si è conclusa un’intensa ’tre giorni’ di verifica all’ospedale Apuane di Massa incentrata sulla valutazione dell’organizzazione aziendale e della qualità e della sicurezza dei percorsi chirurgici. L’audit è stato condotto congiuntamente dal gruppo tecnico regionale di valutazione degli standard di accreditamento (Gtrva), guidato dalla responsabile del team Federica Marchetti, e dal gruppo tecnico regionale di verifica dei requisiti autorizzativi (Gtrve), guidato dal responsabile del team Aurelio Pellirone. I due gruppi hanno analizzato con grande cura prima l’assetto organizzativo aziendale per la governance clinica e successivamente il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ok ai percorsi chirurgici. Verifica regionale al Noa Articoli correlati Verifica della formazione del preposto: norma e obblighi. Scarica il modello di circolare per la verificaLa formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta, per ogni istituzione scolastica, un ambito cruciale non solo per il rispetto... Apuane ‘in cammino’ al Bit. La riviera offre ai turisti i suoi percorsi storiciMassa, 13 febbraio 2026 – C’è un territorio in cui il bianco del marmo incontra l’azzurro del mare e i sentieri salgono dalle spiagge fino alle...