Ok ai percorsi chirurgici Verifica regionale al Noa

Da lanazione.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’arco di tre giorni, un team di verificatori ha svolto un’ispezione all’ospedale Apuane di Massa. Durante l’attività sono state esaminate l’organizzazione interna, la gestione della qualità e la sicurezza dei percorsi chirurgici. La verifica regionale si è concentrata su queste aree per valutare l’efficacia delle procedure e la conformità agli standard richiesti.

Si è conclusa un’intensa ’tre giorni’ di verifica all’ospedale Apuane di Massa incentrata sulla valutazione dell’organizzazione aziendale e della qualità e della sicurezza dei percorsi chirurgici. L’audit è stato condotto congiuntamente dal gruppo tecnico regionale di valutazione degli standard di accreditamento (Gtrva), guidato dalla responsabile del team Federica Marchetti, e dal gruppo tecnico regionale di verifica dei requisiti autorizzativi (Gtrve), guidato dal responsabile del team Aurelio Pellirone. I due gruppi hanno analizzato con grande cura prima l’assetto organizzativo aziendale per la governance clinica e successivamente il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

ok ai percorsi chirurgici verifica regionale al noa
© Lanazione.it - Ok ai percorsi chirurgici. Verifica regionale al Noa

Articoli correlati

Verifica della formazione del preposto: norma e obblighi. Scarica il modello di circolare per la verificaLa formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta, per ogni istituzione scolastica, un ambito cruciale non solo per il rispetto...

Apuane ‘in cammino’ al Bit. La riviera offre ai turisti i suoi percorsi storiciMassa, 13 febbraio 2026 – C’è un territorio in cui il bianco del marmo incontra l’azzurro del mare e i sentieri salgono dalle spiagge fino alle...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.