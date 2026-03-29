Occupazione La spinta arriva dai più ’piccoli’

Nel 2025, le piccole imprese dello spezzino hanno continuato a rappresentare la principale fonte di domanda di forza lavoro, confermando il loro ruolo centrale nel sistema economico locale. Queste realtà, considerate elemento portante dell’economia, sono state le principali a richiedere nuovi occupati, come già accaduto negli anni precedenti.

Anche nel 2025 sono state le piccole imprese, elemento portante del sistema economico spezzino, a richiedere il grosso della forza lavoro. Il 67% delle 20.870 figure professionali da assumere è stato infatti richiesto dalle aziende di piccole dimensioni. E’ uno dei dati che emerge dalle elaborazioni del Servizio informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior (realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro) relativa a quanto accaduto nel 2025. Nel 2025 è rimasta sostanzialmente stabile la domanda di lavoro da parte delle imprese spezzine: il 68% ha infatti previsto di assumere personale (a fronte del 69% del 2024) con entrate previste di 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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