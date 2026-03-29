Occhi puntati su Sinner stasera la finale di Miami contro Lehecka | dove vedere il match a che ora e il sorpasso su Alcaraz

Stasera si gioca la finale del Miami Open tra Jannik Sinner e Lehecka. L'incontro si svolge in serata e sarà visibile su canali sportivi e piattaforme online dedicate. Sinner cerca di conquistare il suo primo titolo in questa manifestazione e di superare il suo avversario in un match che tiene alta l’attenzione degli appassionati di tennis.

Cresce l’attesa per la finale del Miami Open, dove Jannik Sinner cercherà di confermare il suo dominio assoluto nel circuito. Dopo aver liquidato Alexander Zverev in due set (6-3, 7-6) con una prova di forza impressionante, l’altoatesino torna nell’ultimo atto del torneo che lo aveva già visto trionfare nel 2024. Una scalata che non sembra conoscere ostacoli, nemmeno davanti a un avversario solido come il tedesco, attuale numero 4 del ranking ATP. A sfidare l’azzurro sarà la vera rivelazione del torneo: Jiri Lehecka. Il ceco ha conquistato la sua prima finale Masters 1000 in carriera demolendo Arthur Fils con un doppio 6-2. Chi è Lehecka. Lehecka arriva all’appuntamento con statistiche da record: non perde il servizio da inizio torneo, un’impresa che non si vedeva dai tempi di Novak Djokovic nel 2018. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario Masters 1000 di Miami 2026, Sinner-Lehecka: orario e dove vedere la finaleMiami, 29 marzo 2026 - E' rimasto unicamente Jiri Lehecka a dividere Jannik Sinner dalla doppietta Indian Wells-Miami. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Occhi puntati Temi più discussi: Sinner-Michelsen e gli ottavi: il programma su Sky; Allerta epatite A nel Lazio: occhi puntati sulla provincia di Latina; Iran, dopo Hormuz occhi puntati su Bab el-Mandeb; Italiani a Miami: Berrettini vince, Sinner pronto al debutto. Ultime battute per il WTA Masters 1000 ma occhi puntati anche su MotoGP, ciclismo, pallavolo, rugby e basket NBAScopri tutti gli appuntamenti con lo sport in tv e in streaming oggi domenica 29 marzo, dal tennis con Sinner-Lehecka al Masters 1000 di Miami, calcio, Moto GP e rugby. gazzetta.it Sorteggio Masters 1000 Indian Wells: data, orario e possibili avversari di SinnerDopo la sconfitta nei quarti a Doha contro Mensik, il tennista azzurro riparte dalla California: tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia del sorteggio ... corrieredellosport.it Una Pasqua last minute con gli occhi puntati sulle previsioni, tanti turisti italiani mentre gli stranieri arriveranno subito dopo - facebook.com facebook . @paolomieli: "Attenzione che mentre noi stiamo con gli occhi puntati solo su Hormuz, si da il via libera a guerre ovunque. In Nigeria ci sono state esplosioni di jihadisti, il Afghanistan 400 morti per i bombardamenti del Pakistan. La lista sarebbe lunghissima" x.com