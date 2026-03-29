Nuovo ponte Pietropoli un’opera attesa dall’intera comunità

È stata inaugurata la nuova struttura del ponte Pietropoli a Serravalle, situato lungo la strada provinciale 12. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali locali, tra cui il presidente della Provincia e il sindaco del comune. La realizzazione dell’opera è stata accolta con soddisfazione da parte delle autorità della zona.

Soddisfazione del presidente della Provincia, Daniele Garuti, e della sindaca di Riva del Po, Daniele Simoni per l’inaugurazione del nuovo ponte Pietropoli a Serravalle, lungo la SP12. "Una riapertura al transito veicolare – hanno detto entrambi – attesa dall’intera comunità di Serravalle cui va il nostro ringraziamento per la pazienza dimostrata rispetto ai disagi creati dal cantiere". Lo stop al transito sulla Sp Bivio Pampano-Ariano, era partito nel gennaio 2025 con una durata dei lavori attesa di circa sei mesi. Cantiere che ha previsto il completo rifacimento del ponte, ossia la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo lungo 14... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ponte Pietropoli, un’opera attesa dall’intera comunità Articoli correlati Alluvioni, Cesena Siamo Noi sul 'nuovo' Ponte Nuovo: "Non si usi la complessità dell'opera per non decidere"Cesena Siamo Noi interviene con una nota nel dibattito sul ‘nuovo’ Ponte Nuovo, i tecnici del Piano di assetto idrogeologico ritengono necessaria la... Angelika Hutter di nuovo in comunità dopo l’incidente: nel 2023 travolse e uccise un’intera famigliaAngelika Hutter, 34enne tedesca condannata per il triplice omicidio stradale di Santo Stefano di Cadore del 2023, è tornata nella casa di cura di... Contenuti e approfondimenti su Nuovo ponte Discussioni sull' argomento Nuovo ponte Pietropoli, un’opera attesa dall’intera comunità; Nuovo ponte pronto e strada riaperta al traffico, anche se i lavori sono durati più del previsto; Cento, Pediatria di gruppo trasferita temporaneamente in ospedale; Lavori di manutenzione, la Pediatria di gruppo si sposta temporaneamente. Treviso Provincia | H-Farm, posato il nuovo ponte sul Sile: collegamento strategico all’interno del campus - facebook.com facebook