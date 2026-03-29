Dopo l’esonero dell’allenatore Tudor, il Tottenham ha avviato la ricerca di un nuovo tecnico. Tra i candidati considerati, un profilo in particolare riscuote maggiore interesse tra i dirigenti del club. La società sta valutando diverse opzioni prima di procedere con una scelta definitiva. La nomina del nuovo allenatore dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

Nuovo allenatore Tottenham, è partita la caccia al tecnico dopo la decisione di esonerare Tudor. C’è il profilo di De Zerbi in pole position. Le ultime. Il panorama del calcio internazionale è in fermento e i riflettori sono puntati su Londra, dove la ricerca del nuovo allenatore del Tottenham sta infiammando le cronache sportive. Dopo l’improvvisa separazione da Tudor, la dirigenza degli Spurs si è ritrovata nella condizione di dover riorganizzare velocemente la guida tecnica, puntando con decisione verso un profilo di altissimo spessore tattico: Roberto De Zerbi. Secondo le recenti indiscrezioni trapelate dal network britannico TalkSport, il club avrebbe già avviato contatti serrati per portare l’ex tecnico del Brighton sulla panchina londinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Tottenham, partita la caccia al tecnico dopo l’esonero di Tudor. C’è un profilo che piace molto agli Spurs. Di chi si tratta

Articoli correlati

Esonero Tudor, la dirigenza del Tottenham al lavoro: si cerca attivamente un nuovo allenatore! Le ultimissimeVlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Esonero Tudor, la panchina degli Spurs trema dopo il ko con l’Atletico: la posizione del Tottenham sul tecnico ex Juve è sempre più delicataCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Spalletti Juve, i bianconeri preparano il nuovo...

Tutto quello che riguarda Nuovo allenatore

Temi più discussi: Roy Hodgson torna in panchina a quasi 79 anni; Risultati disastrosi, Tudor lascia il Tottenham di comune accordo; Tudor non è più l'allenatore del Tottenham: il comunicato ufficiale sulla separazione con effetto immediato; Tottenham News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori.

Tudor al Tottenham è durato 44 giorni ma non è né sarà mai CloughIl Tottenham comunica la separazione con Igor Tudor al termine di una parentesi deleteria per entrambe le parti ... ilnapolista.it

Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham, lascia la panchina dopo appena sei settimaneIl Tottenham ha annunciato l'addio di Tudor, non sarà in panchina al rientro dalla sosta: lascia gli Spurs con effetto immediato a un passo dalla zona ... fanpage.it

Nuovo allenatore #Tottenham Chi al posto di Tudor - facebook.com facebook

Il #Padova ha scelto Guido #Pagliuca come nuovo allenatore: attesa la risoluzione con l’ #Empoli, dopodiché il tecnico toscano firmerà un contratto fino al 2027. #calciomercato x.com