Un commento di Bellucci mette in discussione la percezione comune del problema sociale, sottolineando che non si tratta solo di questioni legate ai social media. La sua affermazione esprime un desiderio di vedere le persone crescere in un ambiente sereno e protetto, senza rabbia o paura. La frase riflette una prospettiva personale sul bisogno di affrontare la solitudine e le difficoltà emotive.

“Sappiate che non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti”. Queste le parole della professoressa Chiara Mocchi. Parole misurate, responsabili, che non cercano scorciatoie né colpevoli facili. Parole che non alimentano la rabbia, ma provano a restituire complessità a un fatto che complesso lo è davvero. In un tempo in cui la reazione immediata è spesso gridare, puntare il dito, semplificare, la sua voce è un raro esempio di lucidità. E per questo va riconosciuta e apprezzata. Da qui bisogna partire per porci una domanda più scomoda: chi ha ascoltato quel ragazzo di tredici anni? Perché è troppo facile fermarsi al gesto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo social, è la solitudine il male da abbattere. Scrive Bellucci

Articoli correlati

Le attiviste iraniane Tabrizi e Haravi in Senato: “Ore di angoscia, il popolo da solo non può abbattere il regime. Non lasciatelo solo”“La resistenza in questo momento in Iran è molto difficile, perché parliamo di un regime armato fino ai denti di fronte a un popolo che non usa le...

Un nome da solo può abbattere i muriMaledetta primavera Da Giulio Regeni a Patrick Zaki, le campagne della società civile, insieme alle famiglie delle vittime, costringono i governi ad...