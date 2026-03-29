Non restiamo in panchina | sport comunità e giovani al centro del confronto

A Parma si è tenuto un incontro intitolato “Non restiamo in panchina”, promosso da ChiAma Parma e ospitato da daMAT Giovane Italia. L’evento ha affrontato il tema del disagio giovanile, focalizzandosi sul ruolo dello sport e della comunità nel trovare soluzioni pratiche per i problemi dei giovani. Sono stati coinvolti rappresentanti di associazioni e realtà locali, con un confronto sulla necessità di interventi concreti.

Si è svolto a daMAT Giovane Italia l’incontro “Non restiamo in panchina”, organizzato e promosso da ChiAma Parma e dedicato al tema del disagio giovanile e al ruolo dello sport e della comunità nella costruzione di risposte efficaci per la città di Parma. Un momento di confronto che, partendo anche dai recenti episodi di violenza in ambito scolastico, ha evidenziato l’urgenza di affrontare in modo strutturato e coordinato le fragilità che attraversano le nuove generazioni. Nell’introdurre l’incontro, Alessandro Milioli (membro del direttivo di Civiltà Parmigiana) ha sottolineato come “troppi ragazzi restano fuori dai percorsi educativi, perché non si sentono parte della comunità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Non restiamo in panchina”: sport, comunità e giovani al centro del confronto Articoli correlati Servizi consolari e comunità abruzzesi nel mondo: la nuova legge regionale al centro del confronto del Cram“Questo nuovo direttivo – commenta Santangelo – saprà dare il giusto impulso all’azione di raccordo e sostegno che la Regione vuole avviare con le... Leggi anche: Ancona è la Capitale della Cultura 2028: comunità e giovani al centro del progetto vincitore Una selezione di notizie su Non restiamo in panchina sport comunità... Argomenti discussi: ChiAmaParma, incontro Non Restiamo in Panchina. Sport, comunità e disagio giovanile. Panchina Sampdoria, Diana è in stand-by? Ecco cosa filtraPanchina Sampdoria, resta in stand-by l’approdo di Aimo Diana a Genova? Molto dipenderà dal match con l’Avellino. I dettagli Il clima in casa blucerchiata si fa sempre più teso. Tra risultati che tard ... sampnews24.com Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficileNon arrivano buone notizie per la Lazio dall’Inghilterra. Christos Mandas, ceduto al Bournemouth nella finestra invernale di mercato, non ha fatto il suo esordio in Premier League, restando in ... tuttomercatoweb.com