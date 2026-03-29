Non puoi dirlo Canzonissima Caterina Balivo nera | finisce malissimo Milly spiazzata

Durante la seconda puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci su Rai Uno, si sono susseguite emozioni e momenti di tensione. La conduttrice ha affrontato un episodio imprevisto legato a una frase pronunciata da Caterina Balivo, che ha suscitato reazioni inaspettate. La puntata ha attirato l’attenzione per alcuni episodi che hanno coinvolto direttamente i presenti in studio.

Grandi emozioni e qualche momento di tensione nella seconda puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci su Rai Uno. Una serata intensa, tra esibizioni cariche di significato e giudizi sentiti, con la giuria protagonista non solo dei commenti ma anche di un acceso confronto che non è sfuggito al pubblico. Non solo spettacolo, dunque, ma anche dibattito. In giuria si è registrato infatti un momento di forte contrasto, con Caterina Balivo visibilmente contrariata durante uno scambio con un’altra giurata. Un battibecco che ha sorpreso il pubblico e che racconta quanto i giudici vivano con partecipazione il proprio ruolo. Leggi anche: “Vergognoso”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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