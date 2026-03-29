Non c’è pace per il Liceo Manzù fuori dalla scuola striscioni contro il dirigente | Dieci anni di bugie

Giovedì scorso, davanti alla sede del Liceo Artistico di via Tasso a Bergamo, sono stati affissi due striscioni con scritte contro il dirigente scolastico. Uno di essi riportava la frase “Dieci anni di Botti… Vattene”, facendo riferimento al nome del dirigente. La presenza degli striscioni si inserisce in un episodio che ha suscitato attenzione tra studenti, docenti e genitori, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

Bergamo. Non trova pace il Liceo Manzù. Giovedì scorso, 26 marzo, sono comparsi due striscioni davanti alla sede dell’artistico di via Tasso: “Dieci anni di Botti. Vattene”, recitava il primo (gioco di parole col cognome del dirigente, Cesare Botti ). Mentre il secondo citava i problemi emersi con prepotenza nelle ultime settimane: sicurezza, gite, mancanza di trasparenza, clima teso a scuola. Nella mattinata di lunedì scorso, all’improvviso, una circolare aveva raggiunto i docenti: “Si vieta tassativamente lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio”, indicava il dirigente Botti, “fino al conseguimento dell’attestato di preposto”. Così, per diversi giorni, gli studenti non hanno avuto lezioni regolari nelle materie che richiedono attrezzature: scultura, pittura, multimedialità, fisica e via dicendo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Dopo Crans Montana, i docenti del liceo artistico Manzù denunciano: “Piani per la sicurezza fermi da 3 anni”Più di 30 docenti dei circa 140 del liceo Manzù il 27 gennaio scorso hanno firmato una “denuncia” all’Ufficio scolastico regionale contro il mancato... Una scuola che immagina il domani: il liceo King racconta il futuro in uno spot fuori dagli schemiIn un panorama comunicativo scolastico spesso ingessato da linguaggi ripetitivi e formule standard, la sezione liceo Martin Luther King dell’istituto... Aggiornamenti e notizie su Liceo Manzù Argomenti discussi: Una magnolia per Korynna: al Primo Liceo Artistico di Torino un albero della memoria per ricordare la studentessa; Montemurlo in marcia per la pace, cittadini e studenti uniti per dire ‘no’ alla guerra.