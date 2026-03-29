No Kings milioni di americani in piazza dall’Alaska a Porto Rico

Da Alaska a Porto Rico, milioni di americani si sono radunati in piazza per esprimere un messaggio chiaro e diretto: “No Kings”, nessun re. Le manifestazioni si sono svolte in diverse città e territori, coinvolgendo persone di varie età e background, tutte unite dalla stessa richiesta di rifiutare forme di autorità monarchiche o autoritarie.

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