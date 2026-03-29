A New York, una vasta folla di manifestanti ha preso parte all'evento “No Kings”. La manifestazione ha avuto luogo nelle strade della città e si è concentrata sulla protesta contro la guerra in Iran e le politiche dell'ex presidente degli Stati Uniti. La partecipazione è stata numerosa, con persone che si sono radunate per esprimere il loro dissenso.

Una grande folla ha riempito le strade di New York in occasione della manifestazione “No Kings“, contro la guerra in Iran e le politiche di Donald Trump. Sono stati registrati più di 3.100 eventi in tutti i 50 Stati Usa e molti altri nelle principali città europee. La Casa Bianca ha liquidato le proteste, con la portavoce Abigail Jackson che le ha definite il prodotto di “reti di finanziamento di sinistra“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Kings, folla di manifestanti per le strade di New York

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