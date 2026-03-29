Durante la mezza maratona di Berlino, l’atleta ha completato la distanza in 1h08:38, stabilendo il miglior tempo italiano della distanza. La prestazione si è conclusa a soli undici secondi dal record nazionale, attualmente detenuto da due atlete. La gara si è svolta nel centro della capitale tedesca, con un percorso che attraversa diverse zone della città.

Elvanie Nimbona ha corso la mezza maratona di Berlino in 1h08:38, mancando di soli undici secondi il record italiano detenuto da Nadia Ejjafini e Sofiia Yaremchuk. La 28enne originaria del Burundi, residente a Pomigliano d’Arco e portacolori della Caivano Runners, si è classificata decima nella gara vinta dall’etiope Likina Amebaw con il tempo di 1h05:07. L’atleta, che ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso dicembre, ha mostrato una costanza impressionante nei primi tre quarti di gara mantenendo un ritmo inferiore al primato nazionale. Nonostante abbia perso brillantezza nella parte conclusiva della prova, il suo nome entra definitivamente tra le migliori prestazioni italiane di tutti i tempi, posizionandosi al terzo posto nelle liste storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nimbona a Berlino: 1h08:38, record italiano a un soffio

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