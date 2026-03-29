Niente mondiale fatto fuori anche Gattuso | Federcalcio commissariata

La nazionale italiana non parteciperà ai prossimi mondiali, mentre l’allenatore è stato sollevato dall’incarico. Nel frattempo, si segnala che la federcalcio è stata commissariata. Tutta Italia aspetta con tensione la partita di martedì, ma Gattuso potrebbe diventare il primo allenatore a essere coinvolto in una decisione così significativa nel calcio nazionale.

di Patrizio Trecca Tutta Italia attende con ansia la gara di martedì, ma all’orizzonte per Gattuso c’è una possibilità che rischia di entrare nella storia del calcio. L’Italia sportiva di questa fine marzo 2026 viaggia su due binari paralleli che sembrano appartenere a dimensioni opposte. Da un lato c’è l’entusiasmo travolgente per uno Jannik Sinner ormai leggendario, capace di raggiungere l’ennesima finale della sua straordinaria carriera e di proiettare l’immagine di un Paese vincente, solido e inattaccabile. Dall’altro, c’è il silenzio carico di tensione che avvolge il mondo del calcio, un popolo intero che trattiene il respiro in attesa della finale di martedì prossimo a Zenica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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