Niente messa a Gerusalemme nella Domenica delle palme Stefani | Atto inaccettabile solidarietà a Pizzaballa e ai fedeli

Le autorità israeliane hanno vietato al cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme durante la Domenica delle Palme. Questa decisione ha suscitato reazioni a livello internazionale e ha portato il vescovo a esprimere solidarietà a Pizzaballa e ai fedeli coinvolti. La misura ha impedito allo stesso cardinale di partecipare alla tradizionale messa prevista per quella giornata.

Sconcerto internazionale dopo il blocco al cardinale Pizzaballa per la messa alla basilica del Santo Sepolcro. Il presidente del Veneto: «Feriti milioni di credenti, va garantita la libertà religiosa» La decisione delle autorità israeliane di impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa di raggiungere la basilica del Santo Sepolcro, nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, ha assunto rapidamente una rilevanza internazionale. Domenica 29 marzo, in occasione della “Domenica delle palme”, una delle festività più importanti della tradizione cristiana (celebrata da cattolici, ortodossi e protestanti), il patriarca latino di Gerusalemme è stato fermato dalla polizia mentre, insieme a padre Francesco Ielpo, si dirigeva verso la chiesa per celebrare la messa. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Niente messa a Gerusalemme nella "Domenica delle palme", Stefani: «Atto inaccettabile, solidarietà a Pizzaballa e ai fedeli» Articoli correlati Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa domenica delle Palme. Tajani: “Inaccettabile, sdegnati con Tel Aviv”(Adnkronos) – Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale... Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Contenuti utili per approfondire Niente messa Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, a Gerusalemme Santo Sepolcro inaccessibile e tradizionali Riti della Settimana Santa cancellati; A Gerusalemme cancellata la processione delle Palme; La Pasqua triste dei cristiani a Gerusalemme: per la guerra salta la processione delle Palme. Chiuso il Santo Sepolcro. Gerusalemme, bloccato Pizzaballa: niente messa al Santo SepolcroGerusalemme, Israele blocca il cardinale Pizzaballa: impedito l’accesso al Santo Sepolcro per la Messa della Domenica delle Palme Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia di Israele ha i ... liberoreporter.it Niente Messa delle Palme. La polizia israeliana ha impedito l'ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e IelpoPer la prima volta da secoli, i capi della Chiesa cattolica in Terra Santa non hanno potuto celebrare la funzione nella Domenica delle Palme. Papa Leone XIV: ... huffingtonpost.it Cagnolina pelle e ossa avvelenata venerdì pomeriggio a Torretta (Pa). Vigili niente, una famiglia l'ha messa dentro il villino e poi sono andati via.. per tutta la notte è rimasta a soffrire, ma senza mollare. Ieri mattina l' abbiamo fatta ricoverare alla Palermovet, vo - facebook.com facebook Ciao, @matteosalvinimi, pare che abbiano impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme. Niente da dire x.com