Niang racconta | Pato al Milan mi ha sconvolto Quel video in piscina e la telefonata di Galliani

M’Baye Niang, ex attaccante del Milan ora al Gençlerbirligi, ha parlato a Bein Sports di un episodio legato al suo passato nel club. Ha raccontato di essere stato sconvolto dall’arrivo di Pato in squadra e ha fatto riferimento a un video in piscina e a una telefonata di un dirigente del Milan. Niang ha condiviso alcuni dettagli di quel periodo senza fornire ulteriori approfondimenti.

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