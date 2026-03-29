Neve e pioggia in Bosnia campo quasi impraticabile | l'Italia cambia il programma e rimanda la partenza

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo che interessa la Bosnia ha provocato difficoltà sul campo di Zenica, dove si svolgerà la partita tra Italia e Bosnia martedì 31 marzo. Le condizioni meteorologiche avverse, con neve e pioggia, hanno reso il terreno quasi impraticabile, portando le autorità a modificare il programma e rinviare la partenza prevista. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza delle squadre e degli spettatori.

Il maltempo che perdura in Bosnia ha reso quasi impraticabile il terreno di gioco dello stadio di Zenica dove martedì 31 marzo l'Italia si giocherà il pass per i Mondiali 2026. Condizioni meteo, tra neve e pioggia, che hanno spinto la Figc a cambiare i piani: nessuna partenza fino al tardo pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Che tempo farà alla Befana? Pioggia e neve su (quasi) tutta l’Italia

Leggi anche: Bordon racconta l’unico precedente dell’Inter in casa del Bodo Glimt: “Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi”

Tutto quello che riguarda Neve e pioggia in Bosnia campo quasi...

Temi più discussi: Meteo - Weekend con ultimo impulso freddo continentale, tra ampie schiarite e qualche scroscio di pioggia Neve sui rilievi.; Allerta meteo: pioggia, neve e forte vento; Confermato l'arrivo del maltempo anche in Abruzzo: allerta meteo per pioggia, neve e vento; Allerta meteo arancione per il forte vento e la pioggia in Emilia Romagna: Torna la neve anche in collina. A Ravenna parchi chiusi e altri divieti.

neve e pioggia inNeve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allertaIrruzione fredda come da previsioni. Nevica sull’appennino tosco-emiliano, in Garfagnana e sui monti del Casentino. Oggi allerta gialla, attenzione al vento sulla costa dove sono previste mareggiate ... lanazione.it

neve e pioggia inNeve, vento e mareggiate in Calabria. E' il ciclone DeborahFiocchi bianchi a bassa quota in Sila e sul Pollino. Onde alte sei metri lungo la costa tirrenica. Disagi sull'autostrada A2 per alcuni Tir intraversati ... rainews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.