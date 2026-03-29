Neve e pioggia in Bosnia campo quasi impraticabile | l'Italia cambia il programma e rimanda la partenza

Il maltempo che interessa la Bosnia ha provocato difficoltà sul campo di Zenica, dove si svolgerà la partita tra Italia e Bosnia martedì 31 marzo. Le condizioni meteorologiche avverse, con neve e pioggia, hanno reso il terreno quasi impraticabile, portando le autorità a modificare il programma e rinviare la partenza prevista. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza delle squadre e degli spettatori.

Il maltempo che perdura in Bosnia ha reso quasi impraticabile il terreno di gioco dello stadio di Zenica dove martedì 31 marzo l'Italia si giocherà il pass per i Mondiali 2026. Condizioni meteo, tra neve e pioggia, che hanno spinto la Figc a cambiare i piani: nessuna partenza fino al tardo pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Che tempo farà alla Befana? Pioggia e neve su (quasi) tutta l’Italia

Leggi anche: Bordon racconta l’unico precedente dell’Inter in casa del Bodo Glimt: “Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi”

Tutto quello che riguarda Neve e pioggia in Bosnia campo quasi...

Temi più discussi: Meteo - Weekend con ultimo impulso freddo continentale, tra ampie schiarite e qualche scroscio di pioggia Neve sui rilievi.; Allerta meteo: pioggia, neve e forte vento; Confermato l'arrivo del maltempo anche in Abruzzo: allerta meteo per pioggia, neve e vento; Allerta meteo arancione per il forte vento e la pioggia in Emilia Romagna: Torna la neve anche in collina. A Ravenna parchi chiusi e altri divieti.

Neve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allertaIrruzione fredda come da previsioni. Nevica sull’appennino tosco-emiliano, in Garfagnana e sui monti del Casentino. Oggi allerta gialla, attenzione al vento sulla costa dove sono previste mareggiate ... lanazione.it

Neve, vento e mareggiate in Calabria. E' il ciclone DeborahFiocchi bianchi a bassa quota in Sila e sul Pollino. Onde alte sei metri lungo la costa tirrenica. Disagi sull'autostrada A2 per alcuni Tir intraversati ... rainews.it

Anna Premoli, "Un amore sulla neve". Carino, simpatico, veloce da leggere...due storie diverse, con protagonisti diversi...forse racconti un po' troppo brevi. È il primo libro che leggo di questa autrice. Ne leggerò sicuramente altri, perché la sua scrittura è sempli - facebook.com facebook

Meteo weekend: freddo, vento e neve fuori stagione. Quando arriva il caldo Possibile svolta a Pasqua x.com