Nettuno al buio | 200 adesioni e stop alla pubblicità fossile

La Fontana del Nettuno a Bologna si è spenta alle 20.30 di sabato 28 marzo, in segno di protesta contro la pubblicità di fonti fossili. Circa 200 persone hanno aderito all'iniziativa, che ha coinvolto la città in una mobilitazione a livello globale contro la crisi climatica. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e attivisti che hanno scelto di spegnere le luci in segno di protesta.

La Fontana del Nettuno a Bologna ha spento le luci alle 20.30 di sabato 28 marzo, unendo la città alla mobilitazione globale contro la crisi climatica. Oltre 200 adesioni hanno registrato una partecipazione ampia in Italia, coinvolgendo più di 170 realtà tra enti, aziende e amministrazioni locali. Questo evento non è stato solo un gesto simbolico, ma una mobilitazione concreta che ha unito cittadini e comunità in tutta la penisola. Il messaggio arriva chiaro: piccoli gesti possono contribuire a costruire un cambiamento più grande per tutelare il Pianeta. Il buio come segnale ed economico. L’iniziativa del WWF ha trasformato l’oscuramento dei monumenti in un atto di pressione politica diretta verso le istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nettuno al buio: 200 adesioni e stop alla pubblicità fossile Articoli correlati Earth Hour 2026: il Nettuno si spegne per il clima, oltre 200 adesioni in ItaliaAnche Bologna ha partecipato all’Earth Hour 2026, l’Ora della Terra, con lo spegnimento simbolico della Fontana del Nettuno. Stop alla tregua del gelo, Mosca attacca Kiev: 1.200 palazzi senza riscaldamento. Droni e missili contro le centrali: 50 città al buioAlla vigilia dei colloqui di Dubai, droni e missili contro le centrali: 50 città al buio, nella capitale 1.