Neonata morta a Benevento attesa per i risultati dell'autopsia | indagati due medici

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento una neonata è deceduta, e sono in corso le indagini sulla causa del decesso. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo aggravato per colpa professionale. La famiglia si affida agli esiti dell'autopsia, che sono ancora in fase di esecuzione. L'avvocato rappresentante della famiglia ha commentato la situazione a un sito di informazione online.

A Fanpage.it l'avvocato della famiglia Antonio Leone. Attesa per gli esiti dell'autopsia, medici indagati per omicidio colposo aggravato con colpa professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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