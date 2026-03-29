Neonata morta a Benevento attesa per i risultati dell'autopsia | indagati due medici

A Benevento una neonata è deceduta, e sono in corso le indagini sulla causa del decesso. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo aggravato per colpa professionale. La famiglia si affida agli esiti dell'autopsia, che sono ancora in fase di esecuzione. L'avvocato rappresentante della famiglia ha commentato la situazione a un sito di informazione online.

A Fanpage.it l'avvocato della famiglia Antonio Leone. Attesa per gli esiti dell'autopsia, medici indagati per omicidio colposo aggravato con colpa professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Neonata morta a Benevento, lunedì l’incarico per l’autopsia: restano due i medici indagati Benevento, neonata morta in ospedale: 2 medici indagati, lunedì l’autopsiaLa bambina di due mesi era stata dimessa nella serata di mercoledì e riaccompagnata presso l'ospedale San Pio di Benevento poco dopo per problemi... Tutti gli aggiornamenti su Neonata morta Temi più discussi: Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati; Benevento, neonata di due mesi muore in ospedale: sequestrata la cartella clinica; Neonata muore al San Pio di Benevento: due medici indagati. Era stata in cura al Monaldi; Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiesta. I funerali della bimba neonata di 2 mesi dimessa dall’ospedale e morta a Benevento, lutto ad AirolaI funerali della bimba di 2 mesi morta a Benevento oggi ad Airola. Nominati 7 consulenti nell’inchiesta. La neonata in cura all’Ospedale Monaldi per problemi cardiaci, era stata ricoverata venerdì al ... fanpage.it Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due mediciLa bimba, affetta da un lieve problema cardiologico e per il quale veniva seguita al Monaldi di Napoli, era stata ricoverata la sera di mercoledi per poi essere dimessa ... tgcom24.mediaset.it Una grande folla ai funerali di Ginevra, la neonata morta in ospedale Erano veramente in tanti ad Airola, ai funerali di Ginevra, la neonata di due mesi morta in ospedale la scorsa settimana, e sul cui decesso la Procura della Repubblica di Benevento ha apert - facebook.com facebook