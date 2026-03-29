In Italia, un paziente ha assunto fino a 27 farmaci diversi al giorno, evidenziando un fenomeno di polifarmacoterapia incontrollata. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione delle prescrizioni mediche e sulla possibile presenza di prescrizioni multiple per le stesse condizioni o senza un monitoraggio adeguato. La questione si inserisce nel quadro di un invecchiamento della popolazione che necessita di molteplici trattamenti farmacologici.

C’è un confine sottile, quasi invisibile, tra una cura che salva la vita e una prescrizione che la complica. E purtroppo, troppo spesso, questo confine viene valicato. Come è successo in un caso limite all’ospedale Mauriziano di Torino, raccontato da La Stampa, in cui un paziente era arrivato ad assumere ben 27 farmaci diversi al giorno. Non è un episodio isolato, ma il sintomo di un’epidemia silenziosa che colpisce il nostro Paese: la polifarmacoterapia incontrollata. In un’Italia che invecchia, dove il 28,5% degli over 65 assume dieci o più farmaci contemporaneamente, la medicina sta affrontando una sfida paradossale: imparare a togliere per poter guarire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nell’Italia che invecchia c’è una polifarmacoterapia incontrollata: il caso di un paziente che è arrivato ad assumere ben 27 farmaci diversi al giorno

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