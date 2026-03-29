Negli anni ’90, le supermodel erano figure di grande rilievo nel mondo dello spettacolo e della moda, diventando vere e proprie icone di quegli anni. La loro presenza si estendeva oltre le passerelle, influenzando pubblicità, copertine di riviste e il panorama musicale. Il loro stile e la loro immagine rimangono ancora oggi riconoscibili come simboli di un'epoca.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Negli anni ’90, le supermodel erano vere star. Come racconta chi quei tempi li ha vissuti davvero. Oggi però la moda guarda ai social e le mannequin diventano “talent”. Ma il mito di quei tempi continua Le supermodel non erano solo volti, ma un fenomeno culturale in cui si unirono moda, musica, pubblicità e immaginario pop. Come spesso accade, il cambiamento iniziò anche dalla musica. Quando nel 1990 George Michael decise di non apparire più nei video delle sue canzoni, sulla cover di British Vogue Peter Lindbergh aveva da poco ritratto le cinque top model del momento: Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Tatjana Patitz. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Negli anni ’90, le supermodel erano vere star. E il mito di quei tempi continua

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