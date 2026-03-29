Nella notte NBA del 29 marzo si sono disputate sei partite, con alcune gare caratterizzate da un andamento equilibrato. Tra queste, gli Spurs sono riusciti a vincere grazie alla prestazione di Wembanyama, mentre i Suns e i Pistons hanno ottenuto la loro vittoria. La serata ha visto anche incontri più combattuti, sebbene il numero complessivo di partite sia rimasto limitato.

Sono sei le partite disputate nella notte NBA: non tante, e anche abbastanza ridotto il carniere delle emozioni, ma un paio di partite lottate ci sono eccome. Andiamo a vedere come stanno procedendo le cose a due settimane dalla conclusione della regular season e vari posti playoff e play-in che devono ancora trovare i loro esatti proprietari. I San Antonio Spurs (56-18) demoliscono quanto c’è dei Milwaukee Bucks (29-44): nel 95-127 finale ci sono 23 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama, nonché la tripla doppia da 22-10-10 di Stephon Castle. Ottava vittoria di fila per gli Spurs, mentre per i Bucks (o meglio la versione forzatamente attuale) 18 di Gary Trent Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (29 marzo): Wembanyama trascina gli Spurs, vincono anche Suns e Pistons

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, ! Gli Spurs continuano a volare e centrano l'ottava vittoria di fila spazzando via Milwaukee 127-95. Victor Wembanyama domina sotto i tabelloni con 23 punti e 15 rimbalzi. - facebook.com facebook

Sarebbe passata come meno improbabile la notizia del diesel a 1 euro al litro da domani. Oppure che Jokic avesse annunciato l’addio al basket per la ginnastica ritmica. O che Wembanyama avesse lasciato gli Spurs per riportare Brindisi in Serie A. Eppure la x.com