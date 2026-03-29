NBA highlights le 5 migliori giocate della notte Guarda la super stoppata di Joel Embiid

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte NBA sono state selezionate le cinque migliori giocate, tra cui spicca una stoppata di Joel Embiid durante la partita tra Charlotte e Philadelphia. Con sette secondi rimasti, Embiid ha bloccato un tentativo di tiro di Miller, contribuendo a una giocata che ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti. La partita si è conclusa con la vittoria dei 76ers.

Nelle 5 migliori giocate della notte spicca quella di Joel Embiid: la stella dei 76ers stoppa clamorosamente su Miller a 7" dalla sirena in Charlotte-Philadelphia. Guarda qui le più belle azioni della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - NBA highlights, le 5 migliori giocate della notte. Guarda la super stoppata di Joel Embiid

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