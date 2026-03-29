NBA highlights le 5 migliori giocate della notte Guarda la super stoppata di Joel Embiid

Nella notte NBA sono state selezionate le cinque migliori giocate, tra cui spicca una stoppata di Joel Embiid durante la partita tra Charlotte e Philadelphia. Con sette secondi rimasti, Embiid ha bloccato un tentativo di tiro di Miller, contribuendo a una giocata che ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti. La partita si è conclusa con la vittoria dei 76ers.

Nelle 5 migliori giocate della notte spicca quella di Joel Embiid: la stella dei 76ers stoppa clamorosamente su Miller a 7" dalla sirena in Charlotte-Philadelphia. Guarda qui le più belle azioni della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - NBA highlights, le 5 migliori giocate della notte. Guarda la super stoppata di Joel Embiid Articoli correlati NBA, i risultati della notte (23 gennaio): tripla doppia di Joel Embiid, i Clippers battono i Lakers. Bene anche Nuggets e MavericksUn’altra grande notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con otto partite disputate per la regular season 2025-2026:... Leggi anche: Le migliori giocate della notte in NBA | 5 febbraio 2026 Approfondimenti e contenuti su Joel Embiid Temi più discussi: NBA, Charlotte non si vuole fermare: alle 23 la diretta della sfida ai Sixers su Sky Sport; Gli Spurs annientano i Bucks, 24^ vittoria nelle ultime 26! 76'ers corsari a Charlotte; NBA, Embiid, Maxey e George decisivi a Charlotte: Philadelphia ritrova i suoi big three; San Antonio travolge i Bucks, vincono Hawks e Suns. NBA, Embiid, Maxey e George decisivi a Charlotte: Philadelphia ritrova i suoi big threeIn casa dei lanciatissimi Hornets Philadelphia ottiene una vittoria in volata preziosissima per gli equilibri di classifica a Est. E a trascinare i Sixers sono i big three, finalmente in campo insieme ... sport.sky.it Luis Robert Jr. is off to a rousing start with the Mets after arriving in an offseason tradeNEW YORK (AP) — Luis Robert Jr. is making quite a first impression at Citi Field. On a Mets team loaded with newcomers, the All-Star center fielder from Cuba is off to the fastest start among them. msn.com Si sta svegliando Maxey, che si è scrollato un po' di ruggine di dosso e insieme a Embiid ci riporta a meno 4. Per adesso c'è ancora partita. Certo non appena esce Joel è notte fonda. Nulla di nuovo purtroppo. x.com Philly riabbraccia Joel Embiid e Paul George e ritrova immediatamente la vittoria, mandando al tappeto i Chicago Bulls. 35 punti, conditi da 6 rimbalzi e 7 assist per il numero 21 dei Sixers che, dopo aver saltato le ultime 13 partite per un problema muscolare, t - facebook.com facebook