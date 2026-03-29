In un periodo di crescente instabilità internazionale e di conflitto in Medio Oriente, le tensioni all’interno dell’Alleanza Atlantica riemergono con forza. Le divergenze tra i membri dell’alleanza si approfondiscono, mentre le crisi globali mettono alla prova l’unità di questa organizzazione. La situazione si sviluppa in un contesto di instabilità politica e militare, attirando l’attenzione sulla coesione tra gli alleati.

Mentre infuria la guerra in Medio Oriente e si acuisce sempre di più la crisi internazionale, tornano in auge anche le storiche tensioni in seno all'Alleanza Atlantica. Gli aspri toni che gli Stati Uniti continuano a utilizzare contro i propri partner - tra cui le accuse di mancato sostegno nello Stretto di Hormuz - sono la fotografia dell'ennesima nube che attraversa un'organizzazione perennemente segnata da ampie distensioni e profonde contratture. Un matrimonio travagliato ma essenziale, che già nel 2007 il professor Lawrence S. Kaplan ripercorreva in maniera attenta nel suo libro «Nato Divided, Nato United: The Evolution of an Alliance» per sottolineare l'imprescindibile necessità di questo quadro d'attori uniti da valori comuni ma spesso divergenti negli interessi strategici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, il travagliato patto che resiste alle divergenze

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